Spagna, la Generalitat Valencina pubblica misure per attenuare la crisi da COVID-19

La gazzetta ufficiale della Generalitat Valenciana (DOGV) pubblica oggi misure fiscali per il settore dei giochi per attenuare l’impatto della crisi causata dal coronavirus. Così dice il DOGV:

“Articolo 10. Bonus dell’omaggio sui giochi di fortuna, scommessa o possibilità, nella modalità di sfruttamento di macchine e dispositivi automatici Sarà scontato sul 100 percento dell’intera quota dell’omaggio sui giochi di fortuna, offerta o possibilità, nella modalità di funzionamento di macchine e apparecchi automatici di cui all’articolo 15.Una della legge 13/1997, del 23 dicembre, della Generalitat valenziana, che regola la sezione autonoma della tassa sul reddito delle persone fisiche e il resto delle imposte assegnate, nella parte corrispondente proporzionalmente ai giorni trascorsi dall’entrata in vigore del regio decreto 463/2020, fino alla data di fine della validità di questo stato di allarme. Per l’applicazione del bonus sarà necessario che la macchina rimanga in funzione per almeno i due trimestri successivi a quello in cui termina lo stato di allarme. Il DOGV sottolinea che “il requisito di una quota fiscale non è appropriato quando la macchina non è in funzione per motivi indipendenti dalla volontà del suo proprietario”.

