Spagna. Jdigital nomina Andrea Vota nuovo direttore generale

L’associazione commerciale di giochi digitali, Jdigital, ha approvato all’unanimità la nomina di Andrea Vota come nuovo direttore generale. L’italiano è specializzato in consulenza in comunicazioni aziendali e gestione di stakeholder politici. Ha lavorato negli affari pubblici internazionali presso la ditta Political Intelligence e presso il fornitore tedesco di servizi IT CIRC. La sua nuova posizione lo vedrà supportare il presidente di Jdigital, Mikel López de Torre dello Sportium, nell’industria spagnola del gioco d’azzardo online mentre la Spagna si prepara a introdurre nuovi rigidi regolamenti per la promozione dei prodotti di gioco d’azzardo, compresi limiti di pubblicità e bonus.

Vota ha dichiarato: “Sono molto grato a Jdigital per la fiducia e sono molto felice di poter portare la mia conoscenza ed esperienza all’associazione in un momento così delicato per il settore. L’industria dei giochi online deve affrontare sfide significative per la sopravvivenza ed è per questo che noi di Jdigital combatteremo con tutte le risorse disponibili per migliorare qualsiasi decisione insensata che potrebbe danneggiare un settore sicuro e completamente regolamentato, evitando l’ulteriore distruzione di posti di lavoro in un tempo di crisi economica come quello in cui viviamo. Abbiamo una sfida fondamentale che è quella di proteggere la reputazione di un settore autoregolato, che grazie alle nuove tecnologie offre garanzie agli utenti, ai consumatori e soprattutto, alla popolazione vulnerabile”. Jdigital ha criticato fortemente le nuove restrizioni alla promozione del gioco d’azzardo proposte dal Governo spagnolo. Ha fatto appello alla Commissione europea, sostenendo che i nuovi regolamenti sarebbero contrari al diritto commerciale europeo.

PressGiochi