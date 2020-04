Spagna. Il Ministro Alberto Garzon convoca il primo incontro per la discussione del decreto sulla comunicazione delle attività di gioco

Il Ministro Alberto Garzón ha convocato il primo incontro per discutere del progetto su un decreto per la comunicazione delle attività di gioco. I convocati parteciperanno a “una sessione remota” e non alla videoconferenza. Allo stesso modo, i membri del Consiglio possono formulare osservazioni, commenti o suggerimenti fino al 29 maggio, rispondendo per e-mail. Dopo il 29 maggio, il processo sarà concluso e verrà preparata una proposta di accordo. È la prima riunione dei responsabili del gioco d’azzardo nelle diverse comunità autonome sotto la nuova struttura della direzione generale per il regolamento del gioco d’azzardo, che è dipendente dal Ministero degli Affari dei consumatori. L’ultima riunione si è tenuta il 30 gennaio 2018 quando il DGOJ era sotto l’egida del Ministero delle finanze.

PressGiochi