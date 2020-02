Spagna: contro il gioco patologico, Dgoj lancia l’iniziativa ‘Fichero Eficaz’

Si è tenuta ieri in Spagna la giornata internazionale del gioco responsabile, che ha visto la presentazione del progetto ” Fichero Eficaz” (File di esclusioni finanziarie per comportamenti di dipendenza e casuali), un’iniziativa di sviluppo promossa da FEJAR (Federazione spagnola di ex giocatori d’azzardo) e AEFI (Associazione spagnola di Fintech e Insurtech) orientata ad aumentare la sicurezza e la protezione dei consumatori, in particolare i giocatori d’azzardo.

Tramite questo progetto, quei giocatori che desiderano limitare volontariamente la propria capacità di accedere a finanziamenti online alternativi possono registrarsi nel ‘Fichero Eficaz’, in modo che gli venga negato l’accesso a tali finanziamenti. Pertanto, ogni volta che una persona che si è iscritta a questo file tenta di richiedere finanziamenti a una delle società affiliate, tale società riceverà automaticamente una notifica che li avverte di essere è registrati nel database EFICAZ, il che gli consentirà di negare il credito e, quindi, di impedire a quella persona di indebitarsi e di entrare in una spirale di gioco e consumo impulsivo. L’iniziativa sarà lanciata nei prossimi mesi.

La presentazione di questa iniziativa, supportata dal Ministero del Consumo e lanciata dalla Direzione Generale per la Gestione dei Giochi (DGOJ), ha visto la partecipazione del direttore generale Juan Espinosa, del presidente di Fejar (Máximo Gutiérrez) e Jorge Bardón (AEFI / Creditea) e del Ministro D. Alberto Garzón.

