Slovacchia: nel 2023 scommessi 21,4 miliardi di euro

Martin Bohoš, direttore generale dell’ente regolatore, ha dichiarato che i giocatori in Slovacchia hanno ricevuto vincite per 20,4 miliardi di euro. I contributi allo Stato sono aumentati di oltre 50 milioni di euro su base annua arrivando a oltre 301 milioni di euro.

Tra i contributi statali, il prelievo online ha rappresentato 93 milioni di euro del totale, mentre le scommesse a quota fissa ha contribuito per 80,48 milioni di euro. I casinò tradizionali, nel frattempo, hanno contribuito allo Stato con 61,9 milioni di euro.

Il mercato online continua a dominare, con il 90% degli slovacchi che preferiscono scommettere online. Per quanto riguarda le lotterie numeriche, tuttavia, le scommesse online rappresentano solo il 14% delle scommesse, con gli slovacchi che preferiscono ancora giocare alla lotteria in luoghi tradizionali.

L’aliquota fiscale per le scommesse a quota fissa in Slovacchia è pari al 22% dei ricavi lordi di gioco (GGR) per gli operatori online e al 6% del fatturato per le società tradizionali. Per i casinò, invece, la tariffa è ancora del 22% per gli operatori online. Per i casinò tradizionali, il 27% del GGR va allo Stato mentre il 3% va al comune in cui è situato il casinò.

L’autorità di regolamentazione della Slovacchia e della Slovacchia ha aumentato il numero di ispezioni nel primo trimestre del 2023. Bohoš ha sottolineato le continue sfide che l’autorità di regolamentazione slovacca sta affrontando con gli operatori online illegali. La battaglia con gli operatori illegali si estende anche online, con l’autorità di regolamentazione alla ricerca attiva di operatori del mercato nero online, comprese le loot box nei giochi per computer.

Nel maggio 2023, l’authority ha annunciato di aver condotto 2.511 ispezioni durante il primo trimestre. Si tratta di 201 in più rispetto allo stesso trimestre del 2022. Le ispezioni digitali sono aumentate del 90% rispetto al primo trimestre del 2022.

