Sisal Vincity: a night with … Music Edition

Protagonista di una serata d’eccezione sarà la musica, giovedì 21 aprile, presso l’incantevole cornice di Diaz 7, a pochi passi da P.zza del Duomo a Milano.

Non solo note, arrangiamenti, brani e vibrazioni, ma anche parole ed emozioni stimoleranno ognuno dei 5 sensi.

La serata, ideata e condotta da Ezio Guaitamacchi, autorevole giornalista, scrittore, musicista e autore radiotelevisivo italiano, sarà un crescendo di sensazioni garantite proprio dalla curiosità innata di Guaitamacchi e tipica di chi vive la vita musicale con passione in una scoperta continua, senza fine.

Un crescendo di emozioni che saranno affidate soprattutto ad un ospite d’eccezione quale Cristiano Godano, cantautore e chitarrista italiano, frontman del gruppo rock Marlene Kuntz.

Musica e non solo, le parole saranno il costrutto della vita articolata e versatile di Godano, scrittore e attore.

Un uomo che desta curiosità, fascino e che confermano l’intensità di una vita vissuta per passione, sempre.

Un’occasione da non perdere, anche per gustarsi una cena da sogno e per l’esperienza da vivere all’interno di Diaz 7, un luogo capace sempre di sorprendere, in un crescendo di fantasia e curiosità. Una serata da godere in prima fila anche per i giochi di immagini proiettati sullo schermo immersivo a led, che porteranno gli ospiti in una dimensione davvero inesplorata, suggestiva e all’avanguardia.

L’ingresso all’evento a partire dalle ore 21.00 sarà libero fino a esaurimento posti e preceduto, su prenotazione, a partire dalle ore 20.00 da una cena da veri intenditori.

Peccato non esserci!

Di seguito la programmazione degli appuntamenti:

Date Eventi Milano Diaz 7 Giovedì 17 Marzo Gran Galà Giovedì 31 Marzo Digital Live Painting Giovedì 7 Aprile Serata da Campioni Evaristo Beccalossi e Beppe Baresi Giovedì 21 Aprile A night with Ezio Guaitamacchi intervista Cristiano Godano Giovedì 5 Maggio Fatti una risata Giovanni Cacioppo Mercoledì 18 Maggio Serata da Campioni Beccalossi e Enzo Gambaro Giovedì 9 Giugno Interactive Dance performance Mercoledì 22 Giugno A night with Morena Funari intervista Paolo del Debbio Giovedì 7 Luglio Fatti una risata Beppe Braida Giovedì 14 Luglio Evento Dj Fargetta

PressGiochi