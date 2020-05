Sisal: da oggi ripartono SuperEnalotto, SiVinceTutto ed Eurojackpot

Sisal comunica la ripresa di SuperEnalotto, SiVinceTutto ed Eurojackpot a partire dal 4 maggio 2020, facendo seguito alla determinazione direttoriale emessa dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 23 aprile 2020. In particolare, già dal 27 aprile è possibile giocare nuovamente a VinciCasa e Win for Life anche presso le Ricevitorie, e a partire da oggi è possibile giocare anche a SuperEnalotto e SiVinceTutto ed Eurojackpot, sia presso i Punti di Vendita fisici, sia sul canale online sisal.it.

Le estrazioni sono previste nei giorni consueti: SuperEnalotto, ogni martedì, giovedì e sabato, a partire dal concorso n. 36 di martedì 5 maggio 2020; SiVinceTutto ogni mercoledì, a partire dal concorso n. 213 di mercoledì 6 maggio 2020; Eurojackpot ogni venerdì a partire dal concorso n. 19 di venerdì 8 maggio 2020.

Le giocate SuperEnalotto e SiVinceTutto, eventualmente effettuate durante il periodo in cui non erano attive le estrazioni, saranno valide e parteciperanno all’estrazione di riferimento in base al numero di concorso riportato sulla ricevuta di gioco.

Per quanto riguarda Eurojackpot, facendo seguito alle disposizioni impartite dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 24 marzo 2020, segnaliamo che tutte le giocate effettuate per i concorsi n. 13, 14, 15, 16 e 17, ovvero quelle comprese tra il 27 marzo e il 24 aprile, sono da considerarsi annullate e, pertanto, non hanno partecipato all’estrazione di riferimento. Per le stesse, a partire dal 27 aprile, il Concessionario procederà all’integrale rimborso dell’importo giocato, con modalità distinte a seconda del canale in cui è stata effettuata la giocata: per le giocate effettuate in Ricevitoria, basterà consegnare la ricevuta di gioco, integra ed originale, in qualsiasi punto vendita Sisal, mentre per le giocate effettuate online, il rimborso verrà accreditato direttamente sul conto di gioco.

Sisal ricorda, infine, la chiusura temporanea dei propri Uffici Premi presso le sedi di Milano e Roma, a seguito della decisione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di sospendere i termini di decadenza del diritto alla riscossione di tutte le giocate vincenti, per garantire ai giocatori di riscuotere i premi una volta che sarà rientrata l’emergenza sanitaria.

