Siracusa: scoperto esercizio abusivo di attività di gioco online

I funzionari dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (ADM) di Palermo e di Siracusa, nell’ambito dei controlli finalizzati alla prevenzione e alla repressione delle violazioni in materia di scommesse sportive online non autorizzate, hanno effettuato un controllo presso un Centro Trasmissione Dati (CTD) nella città di Siracusa.

Grazie all’attività di intelligence realizzata dalla Direzione Centrale Giochi di Roma, è stata scoperta una raccolta massiva di scommesse effettuate all’interno di un locale dove il gestore eseguiva le giocate privo dell’autorizzazione rilasciata dalla Questura, registrandole su un sito online per i giochi a distanza senza alcuna concessione di ADM.

Al titolare dell’esercizio, denunciato all’Autorità Giudiziaria, è stata comminata una sanzione amministrativa di 50.000 euro, in quanto consentiva ai giocatori di effettuare le scommesse anche su eventi sportivi diversi da quelli previsti nel palinsesto dei giochi approvato dall’Agenzia fiscale.

L’evasione dell’imposta unica dovuta sulle scommesse verrà calcolata successivamente dall’ufficio competente in base al volume delle giocate riscontrate.

