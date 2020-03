SiGMA Manila annuncia i Phil Asia Gaming Awards

Il gruppo SiGMA ha annunciato i Phil Asia Gaming Awards per l’imminente super esposizione, il SiGMA ICE Manila Summit, che si terrà dall’8 al 9 giugno. I premi si terranno presso l’esclusiva sede dell’hotel Okada Manila e rifletteranno l’approccio dello spettacolo alla combinazione di iGaming, gioco d’azzardo e tecnologia emergente. 600 partecipanti potranno godere di una serata di intrattenimento senza eguali, tra cui una sontuosa cena, la cerimonia di premiazione stessa e un’asta d’arte per raccogliere fondi per le cause sostenute dal braccio benefico del Gruppo, la SiGMA Foundation. Con ospiti VIP provenienti da tutto il mondo, promette di essere una serata unica che mette in evidenza alcuni dei progetti più intriganti e creativi per cambiare il volto della sfera di gioco sia in Asia che in Europa.

Con una posizione adatta sul pittoresco lungomare di Makati, a due passi dal centro congressi SMX, Okada Manila è l’iconico resort integrato di Entertainment City. La sede offre un ambiente lussuoso per il quale sono diventati noti gli eventi Awards di fama mondiale del Gruppo SiGMA.

PressGiochi