SiGMA annuncia l’evento di novembre: SiGMA Europe Virtual Summit

SiGMA Group è lieto di annunciare il lancio del loro evento di novembre, SiGMA Europe Virtual Summit. L’evento online, che si svolgerà dal 24 al 25, si concentrerà sul mercato europeo dei giochi e della tecnologia. Per la prima volta per l’azienda, l’evento si svolgerà su una piattaforma virtuale progettata su misura, offrendo ai partecipanti un’esperienza coinvolgente, completamente interattiva e visiva che combina i marchi SiGMA e AIBC.

Eman Pulis ha detto: “Quello che è iniziato a Malta come un unico evento nel 2014, si è trasformato in qualcosa di più grande e significativo ai tempi di oggi. Dopo l’enorme successo di SiGMA Asia and Americas Digital, abbiamo deciso di concludere l’anno in bellezza, elevando ulteriormente i nostri eventi online. Siamo entusiasti di fornire una piattaforma collaborativa che sfrutta la tecnologia all’avanguardia per portare la migliore esperienza digitale per la discussione, l’intrattenimento e il networking nel settore”.

Lo spazio degli eventi virtuali include un piano espositivo all’avanguardia che offre una festa visiva di prodotti e servizi. Oltre ai 150 grandi espositori, gli ospiti possono anche aspettarsi una vivace scena di dibattito nella sala conferenze, con oltre 100 relatori esperti che compongono una serie di dibattiti approfonditi. In tandem con un settore in rapida evoluzione, l’agenda della conferenza offre una destinazione unica per discussioni aggiornate, approfondendo gli aggiornamenti sulla regolamentazione, la nuova realtà di affiliazione e marketing, i volti mutevoli delle scommesse sportive e dei pagamenti, e il cambiamento pionieristico tecnologico emergente. Una Networking Lounge e una Entertainment Lounge interattiva offrono agli utenti la possibilità di cimentarsi con i giochi più importanti dell’anno e di discutere e connettersi con 5.000 partecipanti attraverso funzionalità di chat private o all’interno di gruppi.

