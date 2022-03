Sicurezza. Gabrielli: “Da non trascurare i tentativi di penetrazione verso il settore dei giochi pubblici e delle scommesse”

“Da non trascurare i tentativi di penetrazione verso il settore dei giochi pubblici e delle scommesse, come del resto confermato da numerose evidenze investigative attestanti il coinvolgimento di esponenti mafiosi

“Da non trascurare i tentativi di penetrazione verso il settore dei giochi pubblici e delle scommesse, come del resto confermato da numerose evidenze investigative attestanti il coinvolgimento di esponenti mafiosi in una variegata gamma di condotte illecite che vanno dalla mera manomissione delle apparecchiature all’interno delle sale da gioco, alla raccolta illegale delle scommesse, anche mediante piattaforme informatiche dedicate, fino alla realizzazione di veicoli societari volti a schermare la riconducibilità delle attività di gioco agli interessi del crimine organizzato”.

E’ quanto si legge nella RELAZIONE SULLA POLITICA DELL’INFORMAZIONE PER LA SICUREZZA relativa la 2021 presentata dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica Franco Gabrielli.

“Nel complesso, le evidenze intelligence confermano la capacità dei sodalizi di adeguare organizzazione interna e modus operandi all’azione di contrasto, anche in considerazione di rilevate sinergie operative tra gruppi criminali finalizzate tanto alla spartizione di lucrosi business illeciti quanto all’attenuazione di eventuali spinte conflittuali suscettibili di attirare l’attenzione investigativa.

Ciò vale, in particolare, per la ‘ndrangheta, la cui persistente capacità infiltrativa, anche nei contesti di proiezione extra-regionale e all’estero, si riconnette a consolidate expertise corruttive e collusive, specie a livello locale, funzionali al reimpiego dei cospicui proventi del narcotraffico in settori di rilevanza strategica” si legge.

