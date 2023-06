Serie A, Roma-Spezia e Milan-Hellas Verona sfide cruciali per la lotta retrocessione

Archiviata la finale di Europa League, con grande rammarico per i giallorossi della Roma, domani sera tornano in campo le squadre di Serie A per il trentottesimo e ultimo turno del campionato 2022/23. Novanta minuti per definire i verdetti finali sia in testa che in coda alla classifica. Chi retrocederà in Serie B? Chi si aggiudicherà il posto in Europa League? La cosa certa è che lo spettacolo non si farà attendere, come confermano le quote di StarCasinò Bet.

Si inizia domani sera alle ore 20:30 con il Sassuolo impegnato in casa contro la Fiorentina. Negli ultimi dieci incontri tra queste due formazioni i neroverdi sono sempre riusciti a trovare la via del gol: contro nessuna squadra gli emiliani hanno mai trovato la rete in più gare consecutive nella competizione. Gli uomini di Dionisi, però, non trovano la vittoria da ben cinque giornate di campionato: solo Roma (sette) e Sampdoria (dieci) stanno aspettando il successo da più turni di Serie A. Il Sassuolo è quotato a 2,55, la Fiorentina a 2,65 mentre il pareggio è fissato a 3,70.

Il turno di campionato continua sabato alle 18:30 con la sfida tra Torino e Inter. I nerazzurri non perdono contro i granata da ben sette partite: l’ultima sconfitta risale al 27 gennaio 2019 e, da allora, si contano sei successi meneghini e un pareggio. Gli uomini di Juric non trovano la vittoria casalinga in questa Serie A da ben sei partite e l’ultima volta che hanno fatto peggio in un singolo campionato risale alla stagione 2020/21 (dodici in quella occasione). Il successo del Torino è dato a 2,30, quello dell’Inter a 3,10, mentre il pareggio è quotato a 3,40.

La trentottesima giornata di campionato conclude domenica sera alle 21:00 con le ultime gare in programma. Tra le sfide spicca la partita tra Milan e Hellas Verona, con i veneti impegnati nella lotta per evitare la retrocessione. I rossoneri hanno conquistato 67 punti finora in questo campionato e sono già matematicamente qualificati alla prossima Champions League: l’ultima volta che hanno raggiunto questo traguardo con così pochi punti risale alla stagione 2002/03, 61 in quel caso. La vittoria del Milan è quotata a 1,87, quella dell’Hellas Verona a 4,15 mentre il pareggio è dato a 3,65.

Alla stessa ora in campo anche Roma e Spezia, con i liguri alla ricerca di punti fondamentali per restare nella massima serie italiana. In Serie A i giallorossi risultano imbattuti contro i bianconeri grazie a quattro vittorie e un pareggio. Inoltre, nelle ultime tre partite sono riusciti a mantenere la porta inviolata. Gli Aquilotti finora non hanno mai vinto allo stadio Olimpico sia contro la Roma che contro la Lazio: in tutte e cinque gare giocate sul prato della Capitale non sono mai riusciti a centrare la vittoria. Il successo della Roma è dato a 2,07, quello dello Spezia a 3,60 mentre il pareggio è fissato a 3,50.

Le quote nel dettaglio:

Venerdì 2 giugno:

2,55 SASSUOLO CALCIO, 3,70 pareggio, 2,65 FIORENTINA

Sabato 3 giugno:

2,30 TORINO, 3,40 pareggio, 3,10 INTER

2,70 CREMONESE, 3,45 pareggio, 2,60 US SALERNITANA

3,30 EMPOLI FC, 3,60 pareggio, 2,13 LAZIO

Domenica 4 giugno:

1,24 NAPOLI, 6,60 pareggio, 11,00 SAMPDORIA

1,65 ATALANTA, 4,20 pareggio, 4,90 AC MONZA

2,70 LECCE, 3,30 pareggio, 2,65 BOLOGNA FC

1,87 MILAN, 3,65 pareggio, 4,15 HELLAS VERONA

2,07 ROMA, 3,50 pareggio, 3,60 SPEZIA CALCIO

3,70 UDINESE, 3,50 pareggio, 2,02 JUVENTUS

*Nota: tutte le quote inserite sono soggette a variazioni.

PressGiochi