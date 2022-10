Serie A. Roma-Napoli, scontro al vertice all’Olimpico. Atalanta-Lazio, Milinkovic on fire: gol del Sergente a 5,00 su Sisal.it

L’Olimpico si veste a festa domenica sera. La Roma riceve la capolista Napoli, imbattuta e con una striscia aperta di dieci successi aperti in tutte le competizioni. Gli azzurri, inoltre, hanno perso solo una volta contro i capitolini negli ultimi 8 confronti in campionato. Normale quindi che la formazione di Luciano Spalletti, il grande ex di questa sfida, parta favorita: gli esperti Sisal vedono il successo del Napoli a 2,45 contro il 2,80 della Roma mentre il pareggio si gioca a 3,50. Gli azzurri, quest’anno, sono sempre andati a segno, tranne con la Fiorentina, ma da sei gare consecutive subisce reti: il Goal, offerto a 1,60, è ipotesi concreta. In

fatto di marcature, Napoli e Roma, complessivamente, hanno realizzato 12 gol di testa: un’altra incornata vincente è in quota a 2,50. Il finale rovente dello scorso anno all’Olimpico portò all’espulsione dei due allenatori: un altro cartellino rosso per Mourinho è dato a 7,50, quello per Spalletti a 9,00. L’ultima vittoria interna della Roma contro il Napoli, tre anni fa, coincise anche con l’ultimo gol davanti ai propri tifosi di Nicolò Zaniolo: la rete del numero 22 giallorosso si gioca a 4,50. Victor Osimhen è invece il maggior candidato a entrare nel tabellino dei marcatori vista la quota di 2,50.

Il secondo big match dell’undicesima giornata di Serie A si gioca a Bergamo dove l’Atalanta ospita la Lazio. I nerazzurri, per gli esperti Sisal, sono dati vincenti a 1,95, quasi la metà del successo biancoceleste, offerto a 3,75 mentre si scende a 3,60 per il pareggio. Al Gewiss Stadium si sfidano le due migliori difese del campionato ma 6 dei 7 incroci più recenti in campionato sono terminati con almeno quattro gol: la Combo Goal + Over 2,5, in quota a 1,82, è nelle corde del match. In molte occasioni un tiro da lontano ha fatto la differenza: ecco perché un gol da fuori area è offerto a 3,25. Non è da escludere neanche un Ribaltone, si gioca a 6,25, vista la propensione offensiva di Atalanta e Lazio.

La sfida non vedrà la presenza dei due bomber principe, Duvan Zapata e Ciro Immobile: se Gasperini si affida a Luis Muriel, in gol a 2,50, Maurizio Sarri si aspetta la solita, grandissima partita, di Sergej Milinkovic- Savic. Il Sergente sa come far male alla Dea avendola colpita quattro volte: la quinta rete in Serie A pagherebbe 5 volte la posta.

PressGiochi