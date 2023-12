Serie A: Roma-Napoli, azzurri avanti nella sfida anticrisi

Mazzarri e i suoi partono a 2,54 per il match all’Olimpico di domani sera. La prima vittoria giallorossa dal 2019 in quota a 3,05. Pronostico in bilico per l’inedito duello Champions tra Bologna e Atalanta.

Un bivio tra rilancio in classifica e crisi di risultati: il testa a testa tra Roma e Napoli di domani sera segna un momento delicatissimo per entrambe le squadre, mai realmente decollate da inizio stagione e alle prese con gli ultimi deludenti risultati. All’Olimpico saranno innanzitutto Mourinho e i suoi a cercare riscatto, sia per lasciarsi alle spalle il ko con il Bologna dell’ultimo turno di Serie A, sia per interrompere il digiuno contro i partenopei, contro cui non vincono dal 2019: la strada parte però in salita, visto l’«1» a 3,05 su Planetwin365, con la squadra di Mazzarri – fresca di eliminazione in Coppa Italia – a 2,54, di poco avanti sul pareggio (2,95). Gli ultimi tre precedenti all’Olimpico si sono chiusi all’insegna dell’Under 2,5 e con almeno una delle due squadre a zero reti. Stavolta una partita con meno di tre reti complessive pagherebbe 1,70, mentre per il No Goal si sale a 1,96. Lukaku tornerà al centro dell’attacco giallorosso e nelle quote su marcatori è il primo dei suoi a 2,45, con El Shaarawy che lo segue a 4,00. Meglio del belga fa Osimhen, prima scelta in assoluto a 2,35, davanti a Politano (3,75) e Kvaratskhelia (4,00).

Sarà una sfida Champions tutta da gustare anche quella tra il Bologna, sempre più sorpresa della stagione, e un’Atalanta in ripresa dopo le tre vittorie di fila tra campionato ed Europa League. Quasi perfetto l’equilibrio al Dall’Ara, con i nerazzurri a 2,70 su Planetwin365, i rossoblù appena dietro, a 2,75, e il segno «X» a 3,05. Motta e i suoi hanno la miglior difesa casalinga di tutto il campionato (alla pari con Juventus e Milan, con quattro reti subite), un dato che in quota porta in primo piano l’Under 2,5, a 1,70. C’è però attesa per la sfida in campo tra i trascinatori delle due squadre: da una parte Zirkzee, protagonista totale delle ultime settimane e già a 7 gol in campionato, dall’altra Lookman, 6 reti siglate finora. Gli analisti spingono ancora una volta sull’olandese, la cui firma sul match vale 3,50; il gol del nigeriano è invece dato a 3,65. I rossoblù volano intanto nelle scommesse sul piazzamento Champions a fine campionato: ignorati a inizio stagione, sono ora valutati a 11,00.

A dimenticare in fretta il Bologna dovrà invece essere l’Inter che, dopo la prematura uscita di scena dalla Coppa Italia, torna al campionato per continuare la sua fuga solitaria in cima alla classifica. Sulla carta tutto facile per gli uomini di Inzaghi, la cui vittoria a San Siro vale 1,20 su Planetwin365 contro il Lecce (12,85). Anche la Juventus è chiamata a riprendere la marcia dopo la frenata con il Genoa: i bianconeri ci riproveranno allo Stirpe, dove partono a 1,62 contro il Frosinone (5,65).

