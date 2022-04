Serie A: Milan si affida alla storia contro il Bologna per tenere la vetta

I blitz esterni di Napoli e Inter hanno messo pressione al Milan che stasera, nel Monday Night di Serie A, sfida il Bologna tra le mura amiche di San Siro. I rossoneri partono ampiamente favoriti, secondo gli esperti Sisal, tanto che il successo è dato a 1,36 contro il 9,00 degli ospiti mentre per il pareggio si scende a 5,00. Un divario enorme frutto non solo del fatto che il Milan abbia il doppio dei punti in classifica del Bologna ma da una storia che vede la formazione di Pioli in netto vantaggio: il Diavolo ha perso solo una volta con i rossoblù negli ultimi tredici anni con 18 vittorie e 5 pareggi. Inoltre ha una striscia aperta di 6 successi consecutivi. Maignan potrebbe vivere una serata tranquilla poiché il Bologna che non segna è offerto a 1,83. Tutti i tiratori del Milan si preparano e in una partita che vedrà gli ospiti chiusi a riccio, il tiro da lontano potrebbe diventare un’arma fondamentale: un goal da fuori area si gioca a 3,00.

Zlatan Ibrahimovic sa bene come si batte il Bologna visto che nei dieci confronti diretti non ha mai perso contro gli emiliani: otto vittorie e due pareggi. Inoltre lo svedese ha messo a segno 7 reti e fornito 4 assist. Anche stasera Ibra vuole ritagliarsi un ruolo da protagonista e la sua doppietta, come la scorsa stagione sempre al Meazza, è in quota a 6,25. Theo Hernandez è in un grande momento di forma come dimostrano i 4 gol e soprattutto 6 assist sfornati in campionato: il settimo

passaggio vincente del terzino francese è dato a 3,50. Il Bologna proverà a impensierire la difesa rossonera soprattutto con Marko Arnautovic che sentirà odore di derby visto il suo passato interista. Il bomber rossoblù vuole arrivare in doppia cifra, ora è fermo a quota 9, e la decima rete stagionale si gioca a 4,50.

Qualche ora prima della gara di San Siro, Verona e Genoa si sfidano in un match delicatissimo soprattutto per liguri i quali, vincendo, aggancerebbero il Cagliari al quartultimo posto. I padroni di casa, una sola vittoria nelle ultime 5 gare, parte favorito, per gli esperti Sisal, a 1,95 contro il 4,25 del Grifone mentre il pareggio è in quota a 3,30.

PressGiochi