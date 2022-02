Serie A: Milan favorito con l’Udinese

La parola d’ordine a Milanello è una sola: dimenticare la sfida con la Salernitana e ritrovare subito il feeling con i tre punti. Il Milan capolista ospita, domani pomeriggio a San Siro, l’Udinese che ha vinto solo una partita nelle ultime sei in Serie A. I rossoneri partono così nettamente favoriti, secondo gli esperti Sisal, a 1,45 rispetto al 7,00 dei friulani con il pareggio in quota a 4,50. L’Over, a 1,72, si fa preferire di poco all’Under, offerto a 2,00. Occhio poi al risultato esatto di 1-1, uscito nei due confronti diretti più recenti: il terzo consecutivo si gioca a 8,75. Le sfide tra Milan e Udinese sembra non finiscano mai visto che negli ultimi quattro incroci è stato sempre segnato almeno un gol negli ultimi dieci minuti di gioco: l’ultima rete del match, nel quarto d’ora finale della gara, è in quota a 1,88. Pioli non potrà disporre ancora di Zlatan Ibrahimovic che potrebbe rientrare contro il Napoli tra dieci giorni. Ante Rebic vuole riprendersi il tempo perduto e punta al secondo gol consecutivo dopo la rete all’Arechi: ipotesi in quota a 2,75. Cioffi spera invece che Beto faccia male al Milan come nella gara di andata: la nona marcatura in Serie A del bomber bianconero, a secco da 5 giornate, si gioca a 4,50.

L’Inter prova invece a uscire dalla crisi volando a Marassi contro un Genoa, reduce da quattro pareggi consecutivi, e che in casa non ha mai vinto in questa stagione. I Campioni d’Italia, secondo gli esperti Sisal, sono nettamente favoriti per conquistare i tre punti, come dimostra la quota di 1,35 contro l’8,50 dei padroni di casa mentre per il pareggio si scende fino a 5,00. La curiosità di questa gara è che, nelle ultime 13 sfide in Serie A, solo una delle due è andata segno: ecco perché il No Goal a 1,85 è ipotesi molto concreta. Inoltre Handanovic, non esente da critiche nelle ultime settimane, quando vede il Genoa, chiude la porta a doppia mandata: sono ben sette i clean sheet consecutivi del capitano dell’Inter contro il Grifone con l’ottavo che è offerto a 2,00. Da un estremo all’altro della formazione interista con Lautaro Martinez che vuole mettere fine a un digiuno che in campionato dura da oltre due mesi. Il Toro ha l’occasione per sbloccarsi tanto che la sua doppietta è in quota a 6,25. Blessin invece si affida ancora a Matia Destro, già a segno 9 volte in campionato: il bomber ascolano che raggiunge la doppia cifra pagherebbe 4 volte la posta.

PressGiochi