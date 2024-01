Serie A. Milan e Roma in cerca di riscatto ma la storia è rossonera

Sarà San Siro, domenica sera, il palcoscenico della sfida tra Milan e Roma, uscite con le ossa rotte dalla Coppa Italia e tra le grandi delusioni finora della stagione. Sebbene i rossoneri siano terzi in campionato, la distanza dall’Inter capolista è di nove lunghezze: inoltre la formazione di Pioli è fuori, come detto, dalla Coppa Italia ed è retrocessa dalla Champions all’Europa League. Peggio ancora i capitolini, ottavi al momento, out dalla competizione nazionale per mano della Lazio e costretti ai play off in Europa. Milan, per gli esperti Sisal, favorito anche grazie alla storia recente a 2,15 contro il 3,60 della Roma mentre si scende a 3,25 per il pareggio. Diavolo da esorcizzare per Lukaku e comapgni visto che hanno battuto i rivali solo una volta negli ultimi dodici confronti e non espugnano il Meazza rossonero da 7 anni. Difficilmente ci saranno clean sheet visto che il Goal si gioca a 1,90 ed esce da sette gare in fila. Il rigore è un’ipotesi molto concreta, a 2,65, così come un intervento del VAR, in quota a 3,00. Mentre non è da escludere, in una girandola di reti, un Ribaltone, dato a 8,25. Olivier Giroud ha spesso stappato le sfide con la Roma e punta, per la terza volta, ad essere il primo marcatore dell’incontro a 5,50. Ci proverà anche Rafa Leão, gol o assist a 2,05, che ai giallorossi ha più volte fatto male nel recente passato. Senza il gemello Dybala, Romelu Lukaku sentirà aria di derby affrontando il Milan: la rete nel primo tempo di Big Rom, si gioca a 5,75 mentre un gol di Stephan El Shaarawy, ex della sfida, è in quota a 6,00.

Sabato sera va in scena il derby lombardo tra Monza e Inter. Sebbene all’andata i nerazzurri si siano imposti nettamente, nella scorsa stagione la formazione di Palladino si dimostrò un ostacolo enorme per i ragazzi di Inzaghi tanto da conquistare quattro punti sui sei disponibili. La capolista però è favoritissima, per gli esperti Sisal, che vedono la vittoria dell’Inter a 1,50 rispetto al 6,50 del Monza con il pareggio in quota a 4,25. L’Over, a 1,80, si fa preferire di poco all’Under, a 1,90, segno di una partita che viaggerà sul filo. Un goal da fuori area, a 3,25, è nelle corde della sfida visti i protagonisti che scenderanno in campo. Attenzione poi alle deviazioni fortuite visto che un autogoal pagherebbe 9 volte la posta. Lautaro Martinez è stato il match winner all’andata con una doppietta: ripetersi è in quota a 6,25. I padroni di casa si affidano ad Andrea Colpani: la rete del gioiello biancorosso è offerta a 6,00.

