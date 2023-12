Serie A: Mazzarri alla prova Inter, il Napoli insegue i nerazzurri nelle quote al “Maradona”

Non l’inizio più morbido quello di Walter Mazzarri alla sua seconda esperienza con il Napoli. Dopo l’esordio vincente in casa dell’Atalanta, il tecnico toscano è uscito sconfitto a testa alta nella trasferta di Madrid e ora si prepara ad affrontare l’Inter in casa. Il fattore campo però non basta: secondo i betting analyst di Planetwin365 il «2» nerazzurro prevale a 2,45, mentre la vittoria partenopea è fissata a 2,90. Più alta la quota del pari, che si attesta a 3,35. In campionato, l’Inter ha sempre trovato la via della rete negli ultimi 10 confronti contro il Napoli, che invece ha segnato in tutte le ultime 15 gare contro una formazione prima in classifica. Ecco perché il Goal prevale a 1,56, rispetto al No Goal, alto a 2,27.

Avanti anche l’Over a 1,72, mentre un esito con meno di tre reti paga 2 volte la posta. Tra i risultati esatti spicca l’1-1 a 6,97, seguito dallo 0-1 in favore dell’Inter a 10,06. Quella tra Napoli e Inter è anche la sfida tra i due migliori marcatori della Serie A dall’inizio della scorsa stagione. Victor Osimhen e Lautaro Martinez hanno infatti siglato rispettivamente 32 e 34 reti dall’agosto del 2022. Per entrambi un gol vale 2,50 la posta, mentre la doppietta è fissata a 9,03.

Il Milan sarà invece impegnato in casa contro il Frosinone, in una sfida dove dovrà fare i conti nuovamente con la squalifica di Olivier Giroud e diverse assenze per infortunio. Nonostante l’emergenza, l’«1» rossonero prevale a 1,44 su Planetwin365, rispetto al «2» alto a 6,87 dei ciociari. Nel mezzo la quota del pareggio, fissata a 4,85. Il Goal è avanti di poco a 1,87, contro il No Goal a 1,83. Nettamente avanti l’Over a 1,65, mentre un esito con meno di tre reti vale 2,11 la posta. Non partirà dal primo minuto, ma ci sono altissime probabilità che il giovane Francesco Camarda abbia una nuova chance da subentrato: per lui la prima rete con i grandi vola a bassa quota, (2,50).

Conquistato il passaggio agli ottavi di finale di Champions League, la Lazio prova a rialzarsi anche in campionato, dove all’Olimpico attende il Cagliari. I biancocelesti sono imbattuti negli ultimi 16 confronti con i sardi e hanno buonissime chance di allungare la striscia: il successo di Immobile e compagni prevale a 1,61 su Planetwin365, contro il «2» a 5,67. Equilibrio perfetto tra Over e Under, proposti entrambi a 1,85. Avanti di pochissimo il No Goal, che si gioca a 1,82 contro il Goal a 1,88. Alta, anche la quota del segno «X», proposta a 3,95. Dopo il rigore segnato a Salerno e la doppietta al Celtic, Ciro Immobile cerca continuità e altri gol per ritrovare fiducia: una sua marcatura al Cagliari è bancata a 2,20 mentre la doppietta paga 7 volte la posta.

Ad aprire il weekend saranno Monza e Juventus, impegnate all’U-Power Stadium nell’anticipo del venerdì. A un anno dall’impresa dei brianzoli, che da neopromossi avevano avuto la meglio sui bianconeri, Palladino sogna un altro colpaccio, offerto a 4,18 su Planetwin365. Il «2» prevale a 1,95, mentre il pareggio si gioca a 3,35.

PressGiochi