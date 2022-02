Serie A. Lazio-Napoli, sfida tra Champions e scudetto

Il posticipo della domenica in Serie A mette di fronte le grandi deluse dell’Europa League, Lazio e Napoli. Entrambe cercano riscatto in campionato e si prospetta una gara ricca di emozioni e gol come regalano sempre le squadre di Sarri e Spalletti. Se il tecnico laziale va a caccia della zona Champions, quello partenopeo vuole mantenere vive le speranze di scudetto. Gli esperti Sisal vedono i partenopei leggermente avanti, a 2,45, rispetto al 2,75 dei padroni di casa con il pareggio a 3,50. Peraltro Lazio e Napoli difficilmente si accontentano di una divisione della posta: basi pensare che negli ultimi 20 confronti in Serie A ci sono stai appena due pareggi con 14 successi azzurri e 4 dei capitolini. Si sfidano il secondo e il quarto attacco del torneo: normale che l’Over 3,5, a 2,80, sia ipotesi concreta. Così come il Ribaltone, in quota a 6,50, visto che nessuna delle due ha nelle corde una mentalità conservativa. Prima della sfida di andata al Maradona, Ciro Immobile veniva da sei gare consecutive in cui aveva sempre fatto male al Napoli. Il capitano della Lazio ha mostrato, smaltito l’infortunio, di essere imprescindibile per gli schemi di Sarri e le sorti biancocelesti: la sua ottava perla contro i ragazzi di Spalletti è data a 2,50. Da un capitano all’altro, Lorenzo Insigne calcherà per l’ultima volta il prato dell’Olimpico in Serie A con la maglia del Napoli. Grande amico di Immobile, i due giocarono insieme nel Pescara spettacolo di Zeman dieci anni fa, il numero 24 del Napoli non vuole fare sconti a nessuno: una marcatura magari da fuori area, con il tiro a giro suo marchio di fabbrica, pagherebbe nove volte la posta.

La Juventus di Max Allegri volta in Toscana, ospite dell’Empoli, per continuare il periodo positivo in Serie A. Nonostante il KO subìto all’Allianz all’andata, i bianconeri partono nettamente favoriti, secondo gli esperti Sisal, a 1,62 rispetto al 5,25 dei padroni di casa mentre per il pareggio si scende a 4,00. La Juventus è reduce da 9 Under nelle ultime dieci uscite in campionato: il decimo è offerto a 2,10. Così un risultato esatto di 1-0 per i ragazzi di Allegri è dato a 7,75 mentre quello per i toscani pagherebbe 16 volte la posta. Il tecnico bianconero punta ancora su Dusan Vlahovic, in un momento di forma straordinario: la doppietta del bomber croato è in quota a 6,25. Andreazzoli spera che Andrea Pinamonti vada in doppia cifra: la decima rete stagionale del bomber dell’Empoli è data a 3,75. PUBLIC

Il Sassuolo di Dionisi, vincente a 2,70, ospita la Fiorentina di Italiano, a 2,50, per una partita che promette gol e divertimento. La Roma, favoritissima a 1,80, vola al Picco di Spezia contro i bianconeri che non vanno sottovalutati, successo a 4,50. Il derby veneto tra Hellas Verona, tre punti a 1,55, e Venezia, in quota a 6,50, pende dalla parte scaligera mentre nel Monday Night l’Atalanta, offerta a 1,45, prova a ritrovare la vittoria in Serie A contro una Sampdoria bisognosa di punti e il cui successo pagherebbe sette volte la posta.

