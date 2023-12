Serie A, Lazio e Inter si sfidano all’Olimpico dopo la gioia in Champions: su Starcasinò Bet la vittoria nerazzurra con margine di due gol è quotata 5,00

Over 4,5 in Napoli-Cagliari paga 4,20, mentre “Rete Inviolata Ospite” in Udinese-Sassuolo è data a 4,10

Archiviata la fase a gironi delle competizioni internazionali UEFA, già questa sera si torna in campo per la sedicesima giornata del campionato italiano di Serie A. Il programma prevede un solo big match: domenica sera all’Olimpico di Roma si sfidano Lazio e Inter, due squadre che pochi giorni fa hanno ufficialmente staccato il pass per gli ottavi di finale di Champions League. Si attende grande spettacolo anche nel lunch match domenicale: il derby lombardo tra Milan e Monza. Come sempre il grande calcio italiano farà entusiasmare i tifosi di tutta Italia e StarCasinò Bet sarà al fianco degli appassionati con le quote dedicate.

La sfida di venerdì 15

Genoa-Juventus: le ultime dieci sfide giocate al Ferraris si sono chiuse con quattro vittorie rossoblù e sei bianconere. Arriverà il pari questa sera? L’X è quotato 3,15 su StarCasinò Bet.

Le sfide di sabato 16

Lecce-Frosinone: i salentini arrivano alla gara dopo quattro pareggi consecutivi e risale al 1989 l’unica volta in cui ne hanno registrati cinque di fila. La combo “X+Gol” è data a 4,20.

Napoli-Cagliari: i partenopei non hanno trovato la via del gol in entrambi gli ultimi due match di campionato e non raccolgono tre gare consecutive senza gol all’attivo dal 2009. “Rete Inviolata Ospite” paga 7,00.

Torino-Empoli: la metà dei precedenti in Serie A tra queste due formazioni si è chiusa con un pareggio (11 su 22). La combo “X+Gol” è bancata a 5,10 su StarCasinò Bet.

Le sfide di domenica 17

Milan-Monza: i brianzoli hanno perso tutti gli ultimi tre derby lombardi giocati nel massimo campionato italiano, subendo in totale dieci gol e realizzandone solo due. Riusciranno ritrovare il successo? Il 2 è quotato 5,00.

Fiorentina-Verona: i viola hanno vinto senza subire gol entrambe le partite giocate contro i veneti la scorsa stagione. “Rete Inviolata Casa” è data a 2,08.

Udinese-Sassuolo: l’ultima vittoria degli emiliani contro i friulani risale a cinque anni fa, dal successo esterno per 1-2 del marzo 2018. Da allora, in dieci sfide, si contano cinque vittorie bianconere e cinque pareggi. Il 2 alla Dacia Arena paga 3,00.

Bologna-Roma: le ultime cinque gare di Serie A tra queste due squadre hanno visto in totale appena tre reti segnate. Sarà un’altra partita povera di gol? L’Under 1,5 è quotato 2,55 su StarCasinò Bet.

Lazio-Inter: i nerazzurri sono la squadra che in questa stagione ha vinto più partite con clean sheet nei maggiori cinque campionati europei. La combo “2+No Gol” è bancata a 2,65.

La sfida di lunedì 18

Atalanta-Salernitana: l’ultimo precedente a Bergamo si è chiuso con una rotonda vittoria nerazzurra per 8-2. L’Over 4,5 è fissato a 4,10 su StarCasinò Bet.

*Nota: tutte le quote inserite sono soggette a variazioni.

PressGiochi