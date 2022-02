Serie A. La storia dice Juventus nel derby con il Torino

La Juventus si prepara alla sfida di Champions League contro il Villarreal, in programma martedì prossimo al Madrigal, affrontando il Torino di Ivan Juric nell’anticipo della giornata numero 26 di Serie A. I bianconeri, otre ad attraversare uno straordinario momento di forma, possono contare anche su una tradizione favorevolissima: negli ultimi 26 anni, in campionato, i granata hanno sconfitto i cugini solo una volta, nell’aprile 2015. Normale, con questi numeri, che la formazione di Allegri sia ampiamente favorita, secondo gli esperti Sisal, a 1,60 rispetto al 5,50 del Torino mentre per il pareggio si scende a 4,00. Il derby della Mole di venerdì ha un solo precedente, nel maggio 2019, quando terminò in pareggio con i gol di Lukic e Cristiano Ronaldo. Essendo una stracittadina, dove la posta in palio è ben più alta dei tre punti, è da aspettarsi una partita accorta da parte di entrambe: normale quindi che Under, a 1,80, e Over, dato a 1,90, siano molto vicini. Domani sera all’Allianz Stadium si sfidano la miglior difesa interna della Serie A contro il peggior attacco in trasferta del campionato: l’ipotesi che il Torino non segni alla Juventus si gioca a 2,10.

L’arrivo a Torino di Dusan Vlahovic ha dato nuova linfa al mondo bianconero e ne hanno giovato anche Paulo Dybala e Alvaro Morata compenti di un tridente che ora fa paura a tutti, in Italia e in Europa. Soprattutto l’intesa tra il numero 10 e il numero 7 della Juventus sembra cresca partita dopo partita: la Supercoppia protagonista nel derby con Dybala assistman per la rete di Vlahovic è in quota a 6,50. Tra l’altro l’attaccante croato ha un conto aperto con i granata: con la maglia della Primavera della Fiorentina ha realizzato 6 reti in 4 confronti diretti con i pari età del Torino. Juric invece si affida al suo capitano Andrea Belotti per cercare l’impresa. Il Gallo, 3 gol ai bianconeri ma mai vittorioso in 15 confronti diretti, sogna non solo una serata da protagonista ma anche una rete che manca dal 30 ottobre: la terza marcatura stagionale per il numero 9 del Toro è in quota a 4,50.

