Serie A: l’ Inter vuole sfatare il tabù Olimpico con la Lazio, dove non vince dal 2018. Il successo dei nerazzurri a 1,72

La capolista Inter, nella 16esima giornata di Serie A, vuole continuare a vincere e, contro la Lazio, ha la chance di consolidare il primo posto in classifica e mettere in atto una mini fuga. Inzaghi torna in quella che è stata la sua casa per 20 anni e lo fa da grande protagonista: la sua Inter infatti, in trasferta, non ha mai perso, ottenendo ben sei vittorie e un pareggio. Un trend che va confermato sfatando l’ultimo tabù: quello dello Stadio Olimpico, dove l’ultimo successo contro la Lazio risale al 2018. Per gli esperti di Sisal i nerazzurri sono ampiamente favoriti, la vittoria ospite è infatti a 1,72, si sale a 4,75 per il successo dei biancocelesti, mentre il pareggio si gioca a 3,75. Nessuna squadra ha mantenuto la porta inviolata più volte dei nerazzurri in questa stagione, con 10 clean sheet nelle prime 15 gare: l’ipotesi che Sommer non prenda gol anche in questa sfida è a 2,90.

Tra i marcatori spicca ovviamente Lautaro Martinez, a 2,50, con Thuram subito dopo a 3,00. In casa Lazio, occhio a Felipe Anderson, l’Inter infatti è la sua vittima preferita in Serie A visti i 6 gol segnati, tra cui quattro nelle ultime cinque presenze: il gol del brasiliano è a 6,00, il primo indiziato a far male alla difesa interista è però Immobile, marcatore a 3,75.

Altra sfida da non perdere è quella tra Bologna e Roma, entrambe quarte, un match che, a sorpresa, si configura come uno scontro diretto con vista Champions League. La sorpresa è ovviamente il Bologna di Thiago Motta, ai piani alti della classifica e reduce da 4 vittorie consecutive: i rossoblù sono persino favoriti, a 2,40, il blitz giallorosso è a 3,20, il segno X è proposto a 3,00. Mourinho dovrà fare a meno della coppia d’attacco Lukaku – Dybala, chance dunque per Belotti, a 4,00, mentre nel Bologna tutti gli occhi sono puntati sull’uomo del momento, Zirkzee – autore del 50% dei gol dei rossoblù – la sua firma sulla gara è la più probabile, a 3,50. Il derby lombardo tra Milan e Monza è il lunch match della domenica, i rossoneri vogliono i tre punti per blindare il terzo posto e rimanere in scia a Inter e Juventus, mentre la squadra di Palladino sogna l’Europa. Il pronostico è sbilanciato dalla parte degli uomini di Pioli, a 1,60, contro il 5.25 dei brianzoli e il 4,00 del pareggio. Il Napoli, dopo le due sconfitte consecutive con Inter e Juventus, deve tornare al successo, gli azzurri ospitano il Cagliari da favoritissimi, a 1,30, si sale a 9,50 per la vittoria dei sardi al Maradona, alta anche la quota sul pareggio, a 5,50.

PressGiochi