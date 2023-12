Serie A: Juventus per la vetta, Genoa per scacciare la crisi. Cambiaso grande ex, gol o assist contro il Grifone a 5,75

Una notte per tornare in testa al campionato o per scacciare una crisi che dura da oltre un mese. A Marassi, venerdì sera, Juventus e Genoa aprono la giornata di

Una notte per tornare in testa al campionato o per scacciare una crisi che dura da oltre un mese. A Marassi, venerdì sera, Juventus e Genoa aprono la giornata di Serie A in un match dai mille risvolti. Bianconeri secondi e favoritissimi, per gli esperti Sisal, a 1,80 contro il 5,00 del Grifone, un solo successo negli ultimi 40 giorni, mentre il pareggio è offerto a 3,30. La divisione della posta, in campionato, non è contemplata tra Genoa e Juventus: le due squadre hanno pareggiato solo una volta negli ultimi 10 anni. L’Under, a 1,57, appare ipotesi molto più concreta dell’Over, a 2,25: di conseguenza un classico risultato esatto all’inglese, di 2-0, è in quota a 8,00 per i ragazzi di Allegri mentre pagherebbe 29 volte la posta per i padroni di casa. Un rigore, a 2,80, potrebbe far la sua apparizione nel corso dei 90 minuti mentre si sale a 3,25 per un intervento del VAR.

Gilardino, per piegare la Juventus, si affida alla coppia delle meraviglie, Mateo Retegui e Albert Gudmunsson. I due attaccanti, insieme, hanno prodotto complessivamente 12 reti e 3 assist: il gol del bomber italo argentino è dato a 4,50 mentre quello dell’islandese, già a segno la scorsa stagione contro i bianconeri, si gioca a 5,00. Gli ospiti, dal canto loro, si presentano con molte frecce al loro arco: a cominciare da Dusan Vlahovic, in gol a 3,00, e Federico Chiesa, dato a 3,75. Ma la difesa del Genoa dovrà fare attenzione sia a Federico Gatti, ormai leader difensivo ma spesso decisivo in attacco, la cui rete di testa è in quota a 16 sia ad Andrea Cambiaso, il grande ex della sfida. L’esterno nato a Genova, e cresciuto nelle giovanili rossoblù, vuole ritagliarsi una notte da protagonista nel suo vecchio stadio: un gol o un assist di Cambiaso sono offerti a 5,75.

PressGiochi