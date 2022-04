Serie A. Inter: la Roma di Mou ultimo ostacolo verso il titolo

L’eterna sfida tra Milano e Roma va in scena nella giornata numero 34 della Serie A. Scudetto ed Europa si intrecciano nell’incrocio tra metropoli che potrebbe determinare il futuro delle quattro squadre. La lanciatissima Inter di Simone Inzaghi, che mercoledì recupera la gara contro il Bologna, ospita la Roma del grande ex José Mourinho, ultimo grande scoglio verso la possibilità del secondo titolo consecutivo. I nerazzurri, per gli esperti Sisal, partono nettamente favoriti a 1,65 rispetto al 5,25 dei capitolini con il pareggio offerto a 3,90. La Roma, imbattuta da 12 giornate in campionato, non sconfigge l’Inter da 5 anni quando si impose per 3-1: lo stesso risultato esatto, domani pomeriggio a San Siro, pagherebbe 50 volte la posta mentre il medesimo punteggio in favore dei padroni di casa è in quota a 13. Un Ribaltone, a 6,50, è nelle corde della gara ma in un match così importante gli allenatori dovranno frenare i loro animi: l’espulsione di Mourinho è data a 7,50, per quella di Inzaghi si sale fino a 9,00. Edin Dzeko, finora, ha sempre fatto male alla sua ex squadra e non vuole certo fermarsi: la terza rete del bosniaco ai giallorossi è offerta a 2,50. Tammy Abraham vuole però mostrare di non essere da meno del suo predecessore e vederlo nuovamente come primo marcatore è in quota a 9,25. Domenica sera, all’Olimpico, la Lazio ospita il Milan in un crocevia fondamentale per entrambe. I rossoneri, per gli esperti Sisal, sono leggermente favoriti a 2,40 contro il 2,85 dei padroni di casa mentre per il pareggio si sale a 3,50. Le sfide tra le due squadre sono sempre state ricche di gol e spettacolo: normale che la Combo Goal + Over 2,5, in quota a 2,05, sia molto probabile. Una consultazione del VAR, a 3,00, non è da escludere al pari di un calcio di rigore offerto a 2,75. Ciro Immobile è on fire come dimostrano i 4 gol nelle ultime due uscite in Serie A: inoltre ai rossoneri il capitano della Lazio ha già fatto male in 7 occasioni. L’ottava perla si gioca a 2,50. Insieme a lui però c’è un Sergej Milinković-Savić in forma clamorosa, 9 gol e 10 assist in campionato, che vuole esorcizzare il Diavolo: la decima rete del Sergente pagherebbe 5 volte la posta. Pioli, senza Zlatan Ibrahimovic, spera che Rafa Leão possa far male anche alla formazione di Sarri: il portoghese che segna e regala un assist è dato a 16.

PressGiochi