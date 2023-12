Serie A, Inter da «2» con la Lazio. Bologna-Roma, rossoblu’ avanti per la sfida Campions

Nerazzurri a 1,74 per la sfida all’Olimpico, dove non vincono con i biancocelesti da quattro partite. Thiago Motta e i suoi all’attacco: tre punti per la corsa al quarto posto a 2,43, blitz giallorosso a 3,16.

La distanza in classifica è nettissima, ma è l’Inter a dover rompere una serie negativa nella partita contro la Lazio. Nel posticipo di Serie A di domenica sera, i nerazzurri torneranno all’Olimpico, dove non hanno mai vinto negli ultimi quattro precedenti con i biancocelesti. Dopo due sconfitte consecutive nel suo ex stadio, Simone Inzaghi arriva però da grande favorito, forte del +17 e delle zero sconfitte subite finora in trasferta: su Planetwin365 il blitz dei nerazzurri si gioca a 1,74, con Sarri lontano a 4,73 e il pareggio a 3,65. Precedenti a tutto Over tra le due squadre, con le ultime cinque partite chiuse sempre con almeno tre reti complessive e in quattro casi con lo stesso punteggio (3-1): un altro esito alto è offerto a 1,93, mentre lo stesso risultato esatto pagherebbe 15,75 a favore dei nerazzurri e 40,00 se a realizzarlo fossero i biancocelesti. A segno in entrambi gli incontri della scorsa stagione, Lautaro prenota il gol anche stavolta e parte a 2,45 nelle scommesse sui marcatori, seguito subito dietro da Thuram 2,75. Dall’altra parte del campo Immobile si conferma la prima scelta, a 3,75, con Felipe Anderson che potrebbe giocare da falso nueve (5,00) e Zaccagni (6,00) al suo fianco.

Poco prima dell’appuntamento serale di domenica, a tenere banco sarà una sfida Champions inedita, che vedrà di fronte al Dall’Ara la sorpresa Bologna e la Roma, entrambe a 25 punti. In ballo c’è il possibile quarto posto in solitaria e per i betting analyst sono proprio i padroni di casa ad avere le chance migliori: sono infatti i rossoblù a partire favoriti, a 2,43 su Planetwin365, con i giallorossi a 3,16 e il pareggio a 3,00. Netta la tendenza Under nei precedenti più recenti tra le due squadre: negli ultimi cinque scontri diretti pochissime emozioni sotto porta, ipotesi data stavolta a 1,51. Uguale per il bilancio per il No Goal (almeno una delle due squadre a zero reti), proposto a 1,74. Senza lo squalificato Lukaku e l’infortunato Dybala, Mourinho si affida in attacco a Belotti, il cui gol vale 3,75. Thiago Motta punterà invece sul capocannoniere rossoblù, Zirkzee, pure a 3,75.

A rincorrere la zona Champions c’è anche il Napoli, che dopo due ko consecutivi in campionato proverà a risollevarsi domani pomeriggio contro il Cagliari. Quote favorevoli per Mazzarri e i suoi che al Maradona partono a 1,30 contro il Cagliari, lontano a 9,00 su Planetwin365 (a 5,55 il pareggio). In cerca di riscatto pure il Milan, che dopo la sconfitta all’ultimo minuto con l’Atalanta e l’uscita di scena dalla Champions League riparte da San Siro a 1,61 contro il Monza (5,25). Nella caccia al piazzamento per le coppe, giornata sulla carta favorevole per la Fiorentina, data a 1,45 sul Verona (6,75).

PressGiochi