Serie A. Il Milan vuole esorcizzare la “fatal Verona”

Ogni volta che il calendario di Serie A propone la sfida tra Hellas e Milan, inevitabilmente l’ambiente rossonero sente parlare di “fatal Verona”. Al Bentegodi, infatti, la formazione oggi allenata da Pioli ha lasciato due scudetti, nel 1973 e nel 1990, e vuole scacciare i fantasmi del passato oltre che respingere l’assalto dell’Inter. Il Milan, per gli esperti Sisal, parte favorito a 1,75 rispetto al 4,40 del Verona mentre per il pareggio si scende fino a 3,90. L’Under, offerto a 2,00, appare molto probabile visto il trend dei rossoneri nel recente periodo. Inoltre

Maignan da due mesi, in campionato, ha blindato la porta dei rossoneri: un solo gol incassato nelle ultime 8 uscite. Un altro clean sheet si gioca a 2,70. Non si sa se dal primo minuto o a gara in corso ma Zlatan Ibrahimovic potrebbe essere del match.

Lo svedese vuole mettere la sua firma sulla gara tanto che una sua rete è offerta a 2,50. Igor Tudor si affida ancora a Giovanni Simeone, non ancora sazio nonostante i 16 gol in campionato: la perla numero 17 del Cholito è in quota a 3,50. Dalla zona scudetto alla zona calda della classifica. Domenica pomeriggio l’Arechi è pronto a spingere ancora una volta la Salernitana in un vero e proprio spareggio salvezza con un Cagliari consapevole di non poter più sbagliare nulla. La formazione di Nicola sogna di volare a +4 sui sardi in caso di vittoria. Vittoria che, secondo gli esperti Sisal, è data a 2,40 rispetto al 3,00 degli ospiti con il pareggio in quota a 3,25. I granata viaggiano spediti avendo recuperato 8 punti al Cagliari nelle ultime 5 partite. Si attende una gara divertente e senza esclusione di colpi tanto che la Combo Goal + Over 2,5, offerta a 2,20, non è da escludere. Come non lo è un Ribaltone, poiché entrambe giocheranno a viso aperto, che si gioca a 7,50.

Federico Bonazzoli sta forse vivendo la miglior stagione della sua giovane carriera ma non vuole certo fermarsi sul più bello: una doppietta al Cagliari del bomber della Salernitana pagherebbe 18 volte la posta. Il neo tecnico degli isolani Agostini si affida al capitano Joao Pedro per uscire dal mare in tempesta della zona retrocessione: il

numero 10 rossoblù protagonista come primo marcatore della sfida è dato a 6,75.

Lunedì sera, nel Monday Night, la Fiorentina riceve la Roma in un match cruciale per il quinto posto: i viola partono favoriti a 2,35 rispetto al 3,00 dei capitolini. La Lazio proverà ad approfittare di questo scontro diretto ospitando, sabato sera, la Sampdoria: la vittoria di Immobile e compagni è data a 1,45, il blitz doriano a 6,50.

Il Napoli vuole mantenere la terza posizione ma vola a Torino contro i granata per una gara da prendere con le molle: i tre punti per gli uomini di Spalleti sono in quota a 2,00, quelli per i padroni di casa a 3,60

