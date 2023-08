Scommesse online: la prossima grande sfida fra gli operatori sarà nel modo di proporre l’offerta

Nello scenario attuale delle scommesse sportive online ci si chiede se la carta vincente sia più nella qualità/quantità dell’offerta o nel modo di proporla. In un mercato maturo come quello

Nello scenario attuale delle scommesse sportive online ci si chiede se la carta vincente sia più nella qualità/quantità dell’offerta o nel modo di proporla. In un mercato maturo come quello italiano, che conta su una notevole massa critica specializzata, ma non rigidamente ancorata su un unico bookmaker, la concorrenzialità sui bonus, sulle promozioni e sulle quote sembra essere sempre il terreno di sfida privilegiato dagli operatori (anche loro malgrado, va detto).

Il motivo per cui tanti giocatori dispongono di più account non può essere altro che quello di andare costantemente alla caccia dell’offerta migliore. Ovviamente, per essi, hanno un peso anche le modalità di pagamento e prelievo, il servizio clienti e lo streaming live, mentre aspetti quali la praticità e la gradevolezza dell’interfaccia, che di fatto diviene familiare strada facendo, vanno un po’ in subordine.

Così è e così sarà ancora per diverso tempo. Ma è tempo di chiedersi se il futuro passo evolutivo – dare all’utente la possibilità di vivere esperienze online su misura, come già avviene per app di successo quali Facebook, Twitter, TikTok, Spotify e Amazon – non debba essere già messo in programma dagli operatori.

E’ sin troppo scontato affermare che l’utente tipico di app di scommesse sportive abbia alle spalle un certa dimestichezza con quelle dei maggiori social e dei fornitori di servizi di intrattenimento. Perciò, a lui salta subito all’occhio il fatto che le app dei bookmaker hanno una sostanziale staticità, capacità limitate, nessuna interazione sociale e nessuna opzione di personalizzazione.

L’utente medio di smartphone interagisce regolarmente con app che gli consentono di accedere ad interfacce customizzabili nello sfondo, nel colore del carattere e nella dimensione del testo, e di creare profili personali dettagliati, a cominciare dalla home page. Attualmente, la maggior parte delle home page dei siti di betting presenta ai propri utenti bonus e offerte in corso, spesso molto impattanti ma indifferenziate.

Pertanto, per essere più coinvolgenti tali app dovranno modulare tali offerte in base alla cronologia delle scommesse di un utente. In concreto, se gli utenti hanno scommesso ripetutamente su un determinato sport o squadra, una piattaforma “saggia” dovrebbe semplificare e incentivare il processo di piazzamento delle scommesse su quei settori. L’invio delle email promozionali è un metodo oltremodo obsoleto per stimolare il giocatore. Molto meglio sarebbe che questi, entrando nel portale, abbia subito a disposizione tutte le novità che possono coinvolgerlo, con l’aggiunta del fattore di personalizzazione.

Al tempo stesso, le app per le scommesse sportive potrebbero individualizzare i feed trasmettere all’utente notizie, curiosità e analisi sugli sport, le squadre e anche le modalità di gioco in cui si impegna di più.

Altro interessante passaggio evolutivo consiste nel dare ai giocatori la possibilità di visualizzare la cronologia delle loro scommesse in grafici accattivanti, esportabili o scaricabili, fornendo le loro percentuali di successo/insuccesso o le stime per le scommesse future. Niente più che un divertimento per confrontarsi con sé stessi e gli altri, ma pur sempre un fattore di coinvolgimento.

Il passo ulteriore è utilizzare questa cronologia con l’intelligenza artificiale per suggerire scommesse basate su tendenze personalizzate, che hanno maggiori probabilità di essere accolte dagli utenti.

Per quanto riguarda la visualizzazione degli eventi, oggi ci possono essere da 45 secondi a un minuto di ritardo nella riproduzione tra l’azione di gioco in tempo reale e lo streaming. Di conseguenza, le quote previste per gli scommettitori non si sincronizzano con il gioco che stanno guardando. Ciò influisce sulle scommesse in tempo reale e crea un’esperienza negativa per gli utenti.

Si dirà che ciò non dipende dall’operatore, ma questo è vero fino ad un certo punto. La trasmissione in diretta dell’evento non può essere trasferita tout court sulla rete internet, ma necessita di un’ulteriore elaborazione. Senza entrare nei dettagli tecnici, basterà dire la creazione di una infrastruttura idonea comporta dei costi ingenti; d’altra parte, un bookmaker che voglia mantenersi all’avanguardia dovrà metterli in preventivo nel prossimo futuro. La manipolazione delle immagini può essere completata con l’aggiunta di sovrapposizioni video, l’incorporamento di widget di punteggi live, l’esecuzione di correzioni del colore o la combinazione di più flussi video in uno solo. Tutti elementi che migliorano l’esperienza degli utenti, favorendone la fidelizzazione.

Va inoltre aggiunto che, grazie ai design di alta qualità offerti dalle piattaforme concorrenti, l’utente medio ha coltivato un raffinato gusto visivo. Tuttavia, le app di scommesse sportive contemporanee spesso hanno una grafica piuttosto semplicistica. Ecco allora che fra non molto tempo potremo assistere all’adozione, da parte dei bookmaker, delle attuali tendenze del design aggiornando le loro illustrazioni in-app.

Infine, sempre per ricreare l’habitat in cui l’utente medio è abituato a vivere nel mondo digitale di oggi, gli operatori del betting non dovranno trascurare la possibilità di permettere ad essi di connettersi con altre persone che coltivano la stessa passione. Entrando in contatto con altri fan, gli scommettitori sarebbero anche felici di condividere contenuti e sentirsi parte di una comunità, così come avviene da tempo nelle community autonome presenti in rete ormai da tanti anni.

In conclusione, si può dare per certo che coinvolgere gli utenti attraverso immagini professionali, streaming di alta qualità, spazi che promuovono la community ed esperienze personalizzate sono modi efficaci per stare al passo con i tempi e stare al passo con la concorrenza.

PressGiochi