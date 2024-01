Scommesse, comitato operatrici: al via campagna di adesione 2024

Pubblicato il video “Seguiteci” che promuove la campagna di adesione al Comitato Donne in Gioco per il 2024.

Pubblicato sui canali Facebook, Instagram e YouTube e sul sito www.comitatodonneingioco.it il nuovo video che invita le operatrici e gli operatori, le imprenditrici e gli imprenditori del settore del gioco pubblico ad aderire al Comitato Donne In Gioco per l’anno 2024.

La protagonista del video è la presidente del Comitato, Antonia Campanella, che spiega con queste parole l’importanza dell’adesione:

“Siamo il Comitato Donne in Gioco, siamo imprenditrici e professioniste impegnate ogni giorno nel settore del Gioco Pubblico. In questi mesi abbiamo promosso campagne informative, sociali, incontri, webinar, progetti per definire, anche insieme alle Istituzioni, un nuovo modello di sviluppo del settore: legalità, salute, lavoro, rispetto e tutela di chi gioca ma anche di chi, come noi, offre quotidianamente un servizio regolamentato dallo Stato.

Ognuna di noi, gestore, esercente o operatore di sala, è essenziale per contrastare il gioco patologico e quello illegale perchè siamo il primo presidio fisico utile per farlo. Come possiamo farlo?

Supporto alle istituzioni, formazione del personale e tutela dell’utenza; e poi ancora tutela della legalità investendo nella cultura del Gioco Legale e patto con le Istituzioni.

Il Comitato Donne in Gioco è pronto a fare la sua parte: lo facciamo e lo faremo per difendere i diritti e la dignità delle imprenditrici e delle lavoratrici, lo facciamo e lo faremo per difendere la salute dei nostri clienti. Adesso tocca a voi. Sosteneteci e seguiteci”.

PressGiochi