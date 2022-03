Scientific Games si prepara a diventare “Light & Wonder”

Scientific Games Corporation ha confermato che rinominerà la sua identità aziendale in “Light & Wonder”, per riflettere la sua trasformazione in un fornitore di giochi “multipiattaforma” per il settore del

Scientific Games Corporation ha confermato che rinominerà la sua identità aziendale in “Light & Wonder”, per riflettere la sua trasformazione in un fornitore di giochi “multipiattaforma” per il settore del gioco d’azzardo globale.

Il rebranding è stato annunciato in occasione della pubblicazione dei risultati del 2021, in cui il gruppo tecnologico di gioco d’azzardo quotata al Nasdaq ha ottenuto un aumento del 27% dei ricavi consolidati a $ 2,1 miliardi.

Gli sviluppi del 2021 hanno visto SGC accettare di vendere la sua attività di lotteria al fondo canadese di private equity Brookfield Partners per $ 6 miliardi. Aggiornando gli investitori, SGC ha rivelato che l’accordo doveva essere finalizzato entro marzo 2022, completando una transazione che genererà $ 5 miliardi di proventi in contanti.

“Fin dall’inizio abbiamo riconosciuto l’enorme opportunità di aumentare il valore per gli azionisti attraverso la ristrutturazione del bilancio, la ridefinizione del portafoglio e il diventare una società a crescita sostenibile”, ha osservato il presidente esecutivo Jamie Odel. “Non potremmo essere più felici del modo in cui l’intero team ha eseguito la strategia di trasformazione e le nostre aspettative iniziali sono già state superate”.

Di rilievo, SGC ha evidenziato il ritorno dell’intera unità della sua divisione Gaming, che ha ottenuto un aumento del 175% dell’EBITDA FY2021 a $ 659 milioni. Impegnandosi a ridurre il proprio debito a lungo termine, SGC ha affermato che la liquidità netta fornita dalle attività operative è stata di $ 226 milioni rispetto ai $ 159 milioni del periodo dell’anno precedente. Barry Cottle, Presidente e Amministratore delegato di Scientific Games, ha dichiarato: “Voglio ringraziare i nostri team per un 2021 di enorme successo. Prevediamo di dedicare più del 90% dei proventi della lotteria per ripagare il debito, il che, combinato con i proventi previsti per le scommesse sportive, ci metterà all’interno del nostro range target. In secondo luogo, il Consiglio ha autorizzato un programma triennale di riacquisto di azioni da 750 milioni di dollari. Consideriamo i riacquisti agli attuali livelli di prezzo delle azioni come altamente accrescitivi al valore per gli azionisti”.

PressGiochi