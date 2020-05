Scientific Games continua l’attività in Germania con il nuovo contratto di fornitura di giochi istantanei

Scientific Games Corporation ha ottenuto un nuovo contratto triennale per la fornitura di giochi istantanei a LOTTO Thüringen nella Germania centrale. La Società ha vinto il contratto, che può essere prorogato di un ulteriore anno, a seguito di una procedura di appalto basata sui suoi prodotti e servizi, compresi i giochi istantanei digitali, o “eInstants”, che la Lotteria prevede di lanciare nel 2021.

Jochen Staschewski, il CEO di Thüringen ha dichiarato: “Non vediamo l’ora di continuare la nostra proficua collaborazione con Scientific Games e la crescita sostenibile delle entrate dei giochi istantanei. Questo è uno dei pochi mercati della lotteria in Germania che continua a crescere. La nostra crescita è in gran parte guidata dai giochi istantanei, quindi prevediamo di sviluppare ulteriormente il nostro portafoglio di giochi al dettaglio e di offrire ai nostri giocatori giochi istantanei digitali da utilizzare a casa e tramite dispositivo mobile”. In quattro anni (2014-2018), Scientific Games ha aumentato responsabilmente la categoria di prodotti istantanei della lotteria del 58%. La società collabora con LOTTO Thüringen da oltre due decenni e attualmente serve tutte e 16 le lotterie statali in Germania.

John Schulz, vice presidente senior di Instant Products di Scientific Games, ha dichiarato: “Abbiamo offerto prodotti di gioco istantaneo a LOTTO Thüringen che hanno dimostrato la capacità di aumentare responsabilmente le entrate per i nostri clienti della lotteria in tutto il mondo. Il potenziale dei giochi istantanei, venduti sia a al dettaglio che online è la categoria di prodotti della lotteria più grande e di maggior successo negli Stati Uniti ed è in continua crescita”. Scientific Games, con sede negli Stati Uniti, ha lanciato il primo gioco istantaneo al dettaglio nel 1974 ed è attualmente il principale fornitore delle 10 migliori lotterie di giochi istantanei al mondo basate sulle vendite pro capite. La Società ha lanciato il primo gioco istantaneo digitale della lotteria negli Stati Uniti nel 2014 ed è il principale fornitore di giochi interattivi della lotteria, app mobili, programmi di fidelizzazione dei giocatori e altri prodotti e servizi interattivi.

