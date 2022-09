SBC Charity Boxing Championship torna per raccogliere fondi per la Oliver’s Wish Foundation dopo un ritardo dovuto al COVID-19

Il primo SBC Charity Boxing Championship, in collaborazione con la Oliver’s Wish Foundation, vedrà alcuni dei più grandi nomi dell’industria del gioco puntare sul ring per raccogliere migliaia di sterline

Il primo SBC Charity Boxing Championship, in collaborazione con la Oliver’s Wish Foundation, vedrà alcuni dei più grandi nomi dell’industria del gioco puntare sul ring per raccogliere migliaia di sterline per buone cause.

Il campionato era inizialmente previsto per aprile 2020 ma non ha potuto svolgersi a causa della pandemia di coronavirus. Due anni dopo, la SBC e la Oliver’s Wish Foundation invitano ancora una volta l’industria a godersi la notte di boxe dei colletti bianchi e mostrare il loro sostegno a un’iniziativa per una buona causa.

Questo evento unico sul black tie sarà ospitato dall’ex star del rugby inglese e dai British Lions e personaggio televisivo James Haskell insieme alla conduttrice di Sky F1 Natalie Pinkham e si svolgerà l’11 novembre 2022 presso la Grand Ballroom dell’Hilton a Park Lane, Londra. Più di 500 ospiti riceveranno un ricevimento con champagne e una cena di gala, ma l’attrazione più attesa della serata è l’azione sul ring.

Dodici volti familiari si trasformeranno da dirigenti dell’industria dei giochi a re del ring quando si allacciano i guanti e si scambiano colpi per raccogliere i fondi tanto necessari per tre enti di beneficenza supportati dalla Oliver’s Wish Foundation.

La carta presenta sei attacchi a tre round alla pari:

Leon Thomas (Amministratore delegato e strategia di gruppo, Entain) v Nick Wright (SVP Business Development, Interactive presso Bally’s Corporation)

Mark Woollard (Amministratore delegato, Banijay Brands) v Rokas Daugirdas (Compliance Manager, BetGames)

– Boris Chaikin (iGaming Executive) v Luke Cousins ​​(Direttore, Koneksi Partners)

– Michael Brady (CEO, Eyas Gaming) v Tony Plaskow (Direttore commerciale, Black Cow Technology)

Brandon Walker (Direttore dello sviluppo aziendale, Amelco) v Jan Urbanec (CEO, Endorphina)

– Daniel Beard (Partner, Partis Solutions) v Vasilije Lekovic (VP Gaming, Trustly) La Oliver’s Wish Foundation è stata fondata in memoria di Oliver Dowling, tragicamente scomparso nel sonno nell’autunno del 2015.

Raccoglie fondi per una serie di enti di beneficenza che si concentrano sul sostegno di bambini e giovani.

