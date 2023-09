SBC Barcellona, dove il presente e il futuro non hanno confini

Barcellona – Giunto alla terza edizione, SBC Summit di Barcellona ha raggiunto l’obiettivo di attestarsi fra i più importanti “eventi globali” nei settori igaming e scommesse sportive. Non si parla del semplice abbinamento conference&exhibition, ma di una perfetta simbiosi fra la parte informativa e quella di presentazione dei prodotti, che ci trasporta automaticamente dalla teoria alla pratica, e viceversa.

Visto che anche i contorni fra le due dimensioni temporali del presente e del futuro sono ormai piuttosto sfumati, quando si affrontano temi tecnologici, di media e marketing, di gestione aziendale e di regolamentazione, un Summit che si rispetti deve dare ai partecipanti la possibilità di essere protagonisti attivi e quindi di interagire con tutto ciò che li circonda.

E così effettivamente è stato alla Fira de Barcelona Montjuïc, dove SBC ha saggiamente raddoppiato la superficie espositiva, portando l’area disponibile a ben 38.000 metri quadrati, proprio per implementare le opportunità per i visitatori e consentire agli espositori di sviluppare al meglio i rispettivi programmi di onboarding di prodotto. E la risposta da parte delle aziende è stata eccellente, considerando che sono stati messi in mostra i campionari di oltre 350 marchi provenienti da tutto il mondo.

Per garantire una navigazione fluida, lo spazio è stato diviso in cinque zone distinte, ciascuna dedicata a uno specifico settore: scommesse sportive, casinò e iGaming, pagamenti e conformità, affiliati, media e marketing e tecnologie emergenti. Ciascuna di esse è stata caratterizzata da aree di networking e palchi per conferenze.

In aggiunta, sono state allestite due sale conferenze dove sono stati esaminati temi-chiave quali: la leadership e il gioco globale, le sponsorizzazioni, marketing e dati e la protezione dei giocatori. In totale, sono state programmate ben 80 ore di workshop, tavole rotonde e panels, che hanno visto fra i relatori numerose figure di spicco dell’industria.

Per quanto riguarda il betting, l’attenzione è stata rivolta in particolar modo al rapporto in evoluzione tra operatori e società di media, al futuro delle scommesse sugli eSport, al problema dell’integrità dello sport, all’esclusività nei diritti sui dati e, ovviamente, agli scenari evolutivi dei prodotti.

Nella zona Casino&igaming dirigenti e specialisti di prodotto si sono addentrati in questioni cruciali come: ciò che i casinò online possono imparare dall’industria dei videogiochi, se il modello di Netflix è realizzabile nell’igaming, quali fra i mercati emergenti concedono le migliori opportunità di investimento.

La mostra della zona Payments & Compliance ha permesso al visitatore di esplorare la prossima generazione dei sistemi di pagamento, la facilitazione delle transazioni con la conversione del denaro in digitale (vedi il sistema eVoucher Okto); l’open banking; le procedure per la verifica dell’identità (dove spicca la nuova tendenza del riconoscimento facciale), e altresì di approfondire le proprie conoscenze riguardo: l’adattamento dei nuovi sistemi di pagamento alle singole normative nazionali; le soluzioni tecnologiche per la salvaguardia della sicurezza e la protezione degli utenti; l’impatto della tecnologia contactless sul comportamento dei giocatori; come sviluppare un’esperienza di pagamento senza attriti, come mitigare i rischi legati alla criptovaluta.

Molto vivace l’area media&marketing, a rispecchiare l’accresciuta attenzione da parte degli operatori a tutte quelle attività che, fino a non molto tempo fa, erano considerate di contorno, ma ora fanno parte a pieno diritto delle strategie promozionali delle aziende. Quindi: le modalità per l’assegnazione delle licenze di affiliazione, il futuro della SEO, le partnership con i media, le strategie degli influencer marketing per raggiungere il pubblico nei nuovi mercati.

Infine, un grande spazio è stato dedicato all’era di internet Web3, che sta rivoluzionando il modo di concepire la rete attraverso le tecnologie Blockchain e l’ambiente del Metaverso. La prime cose che vengono in mente mentre parliamo di Blockchain sono la criptovaluta, che si è già infiltrata nel campo dei pagamenti, e gli NFT, token speciali che rappresentano l’atto di proprietà e il certificato di autenticità, scritto su Blockchain, di un bene unico (digitale o fisico); a differenza delle criptovalute, i token non fungibili non sono reciprocamente intercambiabili. Perché tutto ciò è rilevante per i settori delle scommesse sportive e dell’iGaming? Domanda a cui SBC Summit ha cercato di dare delle risposte concrete, con il contributo delle più grandi firme operanti in questa branca.

A completare il programma dell’evento, una serie di incontri specifici per regione, incentrati su Stati Uniti e Canada, America Latina e Brasile , Africa , Germania , Italia e Spagna, di cui contiamo di dare qualche riscontro nei prossimi giorni; la cerimonia degli SBC Awards 2023 di quest’anno, che si è svolta presso l’iconica Caves Codorníu , la più antica e importante cava in Spagna, con la partecipazione dalla leggenda del calcio Clarence Seedorf; la conferenza “Future of Technology” che ha ospitato anche il First Pitch Startup Competition, dove 5 startup del settore hanno presentato i loro prodotti a una giuria di giudici, sfidandosi per un montepremi del valore di oltre 60.000 euro, destinato a sostenere i loro piani di sviluppo: la vittoria è andata SnapOdds, che ha ideato una applicazione B2B che consente, inquadrando col proprio smartphone un qualsiasi evento sportivo sul televisore di casa si viene automaticamente reindirizzati verso le quote offerte dal bookmaker di riferimento.

Da sottolineare, infine, la partecipazione italiana. A Barcellona la Octavian è sbarcata col nuovo marchio Octavian Digital, che rafforza le sinergie tra Octavian Gaming, Octavian Lab e altre società di Octavian Group, con l’obiettivo di lanciare un’offerta multi-prodotto e multi-canale, in grado di supportare gli operatori del gioco online in tutte le loro esigenze.

La Nazionale Elettronica, che ormai da tempo ha espanso i proprio interessi sui mercati internazionali ed in particolar modo in SudAmerica, ha dato un saggio del proprio smisurato catalogo di giochi online e ha lanciato il provider Atomo, che fornisce servizi di connettività casa/business.

Marco Cerigioni – PressGiochi