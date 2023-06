Savino (MEF): “Il tema centrale della Delega per i giochi è mettere ordine sulle leggi regionali”

“Il tema dei giochi è sicuramente molto difficile e complicato. Mi rendo conto che c’è la necessità di mettere ordine su questo tema. Alcuni di voi già li abbiamo incontrati, altri li incontrerò il prossimo 4 luglio proprio perché credo sia importante conoscere gli attori del settore per mettere ordine.

Andiamo avanti con le proroghe e questo è un argomento di cui ho discusso con il viceministro Maurizio Leo fautore della riforma e della delega fiscale”.

Così Sandra Savino, sottosegretario al Mef con delega ai giochi in occasione della presentazione del Rapporto Censis Lottomatica ‘Il gioco legale in Italia’.

“Al netto della Delega che porterà innovazioni anche per il settore del gioco, credo che il tema centrale sia mettere ordine sulle leggi regionali che sono diverse per singola regione e serve mettere ordine nel comparto. Sar per questo importante coinvolgere proprio le regioni.

Sul tema del gioco patologico abbiamo la necessità di tutelare i giovani. Sulla questione della compartecipazione che le Regioni hanno su questo tema mi sono accorta che il ristoro di alcune parti attribuite alle regioni per far fronte a questo problema poi non vengono gestite in maniera adeguata. Per questo dovremo fare in modo che questi fondi forniti vadano su progetti specifici determinati per far fronte al disturbo da gioco.

Infine – ha detto Savino – vanno garantire regole certe alla filiera e anche alle piccole imprese. Non c’è futuro senza programmazione. Dobbiamo avere il coraggio di trattare questo tema, che può essere odioso, ma va trattato senza pregiudizio e tenendo conto che si tratta di un comparto importante. E’ importante poter avere un testo unico, per questo ho chiesto agli operatori di presentare le propri proposte. Spero che il 4 luglio cominci un percorso di condivisione e chiedo a tutti uno sforzo per creare un unico binario che ci permetta di far quella chiarezza che oggi è necessaria”.

Pressgiochi