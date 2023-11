Sassuolo, il Pd interroga la giunta sulle attività realizzate per contrastare il gioco d’azzardo patologico

A Sassuolo, i consiglieri del Partito Democratico interrogano la Giunta sulla lotta al gioco d’azzardo chiedendo quali iniziative siano state studiate per prevenire e contrastare il fenomeno.

Sarà l’Amministrazione, oggi in consiglio comunale – riunione dalle 20 in modalità mista – a fare il punto in ordine a quanto attuato e a quanto in essere per contrastare un fenomeno le cui dimensioni a livello nazionale sono ben note (18,4 milioni di giocatori, il 36% dei maggiorenni, un milione e mezzo dei quali ha un “profilo problematico”). La provincia di Modena, si legge su Il Resto del Carlino, non fa eccezione (1,52 miliardi giocati nel 2022 in tutta la provincia, in crescita di oltre il 30% sul 2021) e la circostanza è già stata oggetto di un rapporto di Federconsumatori che ha assegnato a Sassuolo un primato assai poco lusinghiero. ‘Con 2.084 euro pro-capite nell’online, ed una cifra complessiva difficile da quantificare, ma certamente non distante dai 3.600 euro pro capite, Sassuolo è ormai un caso nazionale, una emergenza che merita attenzione”, ha scritto Federcomsumatori sul suo rapporto, che i consiglieri del pd riprendono rilanciando l’allarme, non senza sottolineare ‘l’urgenza di affrontare il fenomeno con decisione diversi aspetti, in un modo largo, che coinvolga il territorio e le sue rappresentanze’. I dati, tra l’altro, oltre a ‘spingere’ sulle possibili derive patologiche del fenomeno, suggeriscono una relazione sempre più stretta tra diffusione del gioco d’azzardo e crisi economica. “Gran parte dei giocatori, risulta, tentano la giocata, o il colpo di fortuna, per uscire da una situazione di difficoltà economica: situazione che il gioco in realtà aggrava pesantemente, mettendo in crisi i bilanci di tante famiglie. Il rischio è che l’azzardo, anche se legale, possa raggiungere livelli tali da minare la tenuta sociale del distretto”, scrivono i consiglieri di opposizione.

Così Savigni, Lenzotti, Mesini, Pistoni e Del Neso alla Giunta chiedono ‘quali iniziative si stanno studiando per analizzare e affrontare il fenomeno, nelle sue gravissime conseguenze sociali ed economiche, nella nostra città’ e se si stiano studiando iniziative e attività di prevenzione ed educazione che possano coinvolgere il mondo giovanile, i circoli, le scuole in un’ottica di prevenzione dell’insorgenza di fenomeni del genere’.

