Sardegna. Dal 3 all’8 ottobre, la settimana di prevenzione sul gioco d’azzardo

Graziella Boi, responsabile del Dipartimento di salute mentale Sud Sardegna, presenta la settimana di prevenzione sul gioco d’azzardo. “Da diversi anni – afferma – anche grazie ai piani del Ministero della salute ci siamo organizzati per realizzare attività di sensibilizzazione al gioco d’azzardo patologico.

Abbiamo presentato al Ministero il nostro piano messo a confronto con le altre regioni. Dal 3 all’8 ottobre, partirà quindi la settimana di prevenzione del gioco d’azzardo patologico.

Ci saranno sessioni di formazione per gli operatori sanitari con illustri docenti che ci aggiorneranno sulle ultime ricerche in questo campo, inoltre verranno coinvolti i giovani e gli studenti che potranno usufruire di lavoratori come quelli di street art e molti altri”.

