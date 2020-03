Sapar: “Con l’emergenza in corso, per il gioco serve una rapida e concreta politica di sostegno da parte dello Stato”

“Abbiamo stanziato una somma straordinaria 25 miliardi da poter utilizzare per far fronte a tutte le difficoltà di quest’emergenza”. Lo dichiara oggi 11 marzo il premier Giuseppe Conte nella conferenza stampa sulle misure per fronteggiare l’emergenza da Coronavirus.

Nella stessa conferenza è intervenuto anche il Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri: “Queste risorse verranno utilizzate in parte, per 12 miliardi, nel primo decreto che approveremo nel Consiglio dei Ministri del prossimo venerdì, mentre le altre costituiscono una riserva per ulteriori finanziamenti che coordineremo anche a livello europeo”,

“Come Ministero del Lavoro stiamo preparando norme a tutela di imprese, lavoratori e famiglie italiane”, ha assicurato la Ministra per il lavoro, Nunzia Catalfo parlando di integrazione salariale e cassa in deroga a tutela dei lavoratori, per le famiglie norme di congedo parentale speciali e un voucher babysitter, e poi sospensione dei contributi previdenziali.

Rassicurazioni di rito o reale programma a sostegno dell’impresa italiana?

Lo scopriremo molto presto – scrive la Sapar – visto che, per il settore del Gioco Legale come per altri, le scadenze fiscali sono impellenti e il comparto, dopo aver vacillato sotto i colpi delle politiche miopi e autolesioniste degli ultimi anni, non potrebbe superare questo colpo senza una rapida e concreta politica di sostegno da parte dello Stato.

SAPAR con due comunicazioni ha chiesto al Presidente del Consiglio, a tutti i ministri competenti ed ADM in primis la sospensione per tre mesi dell’imposta forfettaria giornaliera oltre alla possibilità di versamento PREU in maniera dilazionata e lo slittamento del pagamento ISI.

Sono misure urgenti e vitali senza le quali il settore del Gioco Legale rischia il collasso e non potrà più garantire l’apporto di risorse economiche ed occupazionali indispensabili per il paese.

