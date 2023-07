Sala (IGT) su scomparsa Cairoli: “Fabio era un manager eccezionale”

“IGT ha annunciato oggi con grande tristezza che Fabio Cairoli, CEO di IGT Global Lottery, è deceduto improvvisamente. Fabio era un manager eccezionale. Si è distinto per la sua passione, le sue doti di guida, la sincerità, il suo impegno orientato ai risultati e all’innovazione. La sua leadership nell’area Sales e Operations di Global Lottery, nelle Operations delle Lotterie in Italia, nel Product e Sales development di Global Lottery e nella funzione Technology e Support di Global Lottery è stata impareggiabile. Tutte queste attività rimangono in mani capaci ed esperte. Molti nel nostro settore avevano stretto negli anni anche rapporti personali con Fabio, amico e collega rispettato anche al di fuori del settore dei giochi” ha dichiarato Marco Sala, IGT Executive Chair, prendendo atto della scomparsa di Fabio Cairoli. “In questo difficile momento, IGT porge le sue più sentite condoglianze alla famiglia di Fabio Cairoli, e dedica ogni sforzo a sostenere qualsiasi sua necessità”.

Prima di ricoprire il ruolo di CEO di Global Lottery, Fabio Cairoli è stato Chief Executive Officer per l’Italia, con responsabilità nella gestione di tutte le linee di business per le attività italiane della Società. Nel 2012 è entrato a far parte dell’allora Lottomatica Group S.p.A. come Senior Vice President.

