Sabrina Molinaro (CNR): “In Toscana, nel 2022, il 43% della popolazione gioca”

“Le slot e Vlt sono tra i giochi più diffusi ma negli ultimi mesi vanno di pari passo con le scommesse. La regione Toscana racconta un quadro di 38% di giocatori in regione nel 2019 rispetto al 43% del 2022.

Lo studio Espad 2022 presentato al Parlamento sugli studenti dice che il 5% degli studenti ha un profilo di gioco a rischio. I dati Toscani sorpassano il dato nazionale. Le ragazze nelle giovani età si stanno avvicinando alle attitudini di gioco dei ragazzi; le ragazze preferiscono le lotterie, i ragazzi le scommesse.

La vicinanza tra gioco terrestre e online si fa più sottile. Chi ha un profilo problematico gioca molto online. Sono ragazzi che hanno problemi con i genitori e con i pari ma che sono contenti della condizione economica della famiglia; ragazzi che hanno anche altri comportamenti a rischio. Hanno una forte fragilità per il gaming ma anche per altri comportamenti legali ed illegali. Da non sottovalutare anche l’uso di alcol”.

Lo ha dichiarato Sabrina Molinaro del CNR di Pisa presentando i dati elaborati in merito al gioco d’azzardo in regione Toscana in occasione di un evento promosso oggi a Firenze da Anci Toscana dal titolo “Il contrasto al gioco d’azzardo patologico: una scommessa COMUNE”.

“Il gioco online – ha proseguito Molinaro – è più che raddoppiato in 5 anni ed è diffuso prevalentemente tra i giovani under 35 di genere maschile. Si stima che circa 800mila persone (1,7%) presentino un profilo di rischio moderato/severo per DGA. Il dato è in diminuzione.

I giocatori con profilo di rischio per DGA sono prevalentemente di genere maschile, 4 a 1, e under 40.

Oltre la metà degli studenti, quasi 1 milione e 300 mila, ha giocato d’azzardo nel 2022, il dato è in crescita. La diffusione del gioco online presenta una battuta d’arresto. Prosegue la crescita dei giovanissimi che presentano un profilo di rischio per DGA moderato o problematico, rapporto di genere quasi doppio fra i ragazzi. Il dato della Regione Toscana è in linea con il dato nazionale. Quasi il 28% dei giocatori a rischio o problematici a giocato a 5 o più giochi e vi è una maggiore percentuale di giocatori online.

Un terzo degli studenti con profilo a rischio per il gioco d’azzardo presenta anche un profilo di rischio per il gaming”.

L’incontro, che si colloca nell’ambito del Programma regionale di Contrasto al disturbo da gioco d’azzardo in un percorso formativo e di comunità di pratica è volto ad individuare strumenti efficaci utili al contrasto e alla gestione del fenomeno.

