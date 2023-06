Ruvo di Puglia: giovani e gioco d’azzardo, presentazione del report

Martedì 13 giugno, alle ore 16:30, nella sala conferenze di Palazzo Caputi a Ruvo di Puglia, sarà presentato il Report di ricerca sui comportamenti legati al gioco d’azzardo nella popolazione studentesca tra i 13 e 19 anni realizzata nelle scuole del Comune di Ruvo di Puglia.

L’iniziativa sarà un’occasione per presentare al pubblico le rilevanze ottenute attraverso il progetto Attività di ricerca-azione, prevenzione e contrasto al gioco d’azzardo nelle scuole di Ruvo di Puglia, finanziato dal Comune di Ruvo di Puglia e realizzato dalla Comunità Oasi2 San Francesco.

Durante il progetto, avviato nel mese di febbraio 2023, l’équipe dell’Area Educazione e Orientamento della Comunità Oasi2 San Francesco ha realizzato interventi di prevenzione, studio e contrasto al fenomeno del gioco d’azzardo coinvolgendo circa 630 studenti e studentesse frequentanti la Scuola Secondaria di I Grado “Cotugno-Carducci-Giovanni XXIII”, l’Istituto Tecnico Statale Economico e Tecnologico “Padre A.M. Tannoia”, il Liceo Scientifico e Linguistico “Orazio Tedone” di Ruvo di Puglia.

Gli incontri laboratoriali di prevenzione hanno rappresentato l’occasione per realizzare una ricerca sui comportamenti legati al gioco d’azzardo fra i giovani compresi tra i 13 e i 19 anni che frequentano le scuole di Ruvo di Puglia, con l’obiettivo di indagare, studiare e approfondire il grado di consapevolezza della pericolosità e dei rischi di determinati comportamenti, anche non facilmente correlabili al gioco d’azzardo, nonché il grado di coinvolgimento degli studenti nell’utilizzo dei mezzi connessi al gioco d’azzardo e dei videogiochi, portando in evidenza eventuali fattori di rischio e protezione.

