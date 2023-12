Rosato (IV): “Servono strumenti per controllare illegalità e piattaforme di gioco non regolate”

“Il costo speso per i giochi da intrattenimento è sicuramente molto più alto di quello che crediamo. Dovremo dedicargli attenzione anche per i rischi ludopatia che i giovani possono sviluppare

“Il costo speso per i giochi da intrattenimento è sicuramente molto più alto di quello che crediamo. Dovremo dedicargli attenzione anche per i rischi ludopatia che i giovani possono sviluppare nelle piattaforme di gioco online sono pericolosi tanto quanto i giochi a vincita.”

Lo ha dichiarato Ettore Rosato di Italia Viva partecipando all’evento a Roma ‘Vincere da grandi’.

“E’ fondamentale contrastare il gioco illegale mettendo in campo strumenti adeguati che ci indicano che il lavoro che lo Stato deve fare è importante. Ci sono posizioni politiche diverse.

Abbiamo bisogno di strumenti che permettano allo stato di controllare i fenomeni di illegalità e i giochi non a vincita non controllati. Lascerei piuttosto calcio-balilla e flipper senza vincoli ma controllerei tante piattaforme online non regolate che sono altrettanto pericolose”.

PressGiochi