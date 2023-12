D’Angeli (Tor Vergata): “Nel gioco responsabile usiamo strumenti sulla base di dati scientifici”

“La parte legata all’intrattenimento sia for fun che in denaro fa parte dell’essere uomo. Ma dal dibattito emerge l’importanza di trovare giusto equilibrio tra giocare responsabilmente e divertirsi. Introdurre misure

“La parte legata all’intrattenimento sia for fun che in denaro fa parte dell’essere uomo. Ma dal dibattito emerge l’importanza di trovare giusto equilibrio tra giocare responsabilmente e divertirsi. Introdurre misure di gioco responsabile deve esser fatto basandosi su ricerche adeguare, ascoltando gli operatori, conoscendo a fondo il giocatore. Il settore è maturo quindi bisogna lavorare sulla base di una strategia non sulla spinta delle emergenze partendo dai dati non dalle sensazioni.

Sul fronte dell’innovazione ricordiamo che le concessioni che verranno messe a bando dovranno valutare gli sviluppi tecnologici. Serve quindi valutare chi gestisce il gioco e chi lo pratica con il rischio di derive illegali”.

Lo ha dichiarato Laura D’Angeli dell’università Tor Vergata durante il convegno a Roma Giocare da grandi.

