Romania: nonostante i dubbi di Spagna e Austria, passa in Ce il decreto sulle nuove norme per i giochi

Un parere circostanziato di Spagna e Austria ne hanno fatto slittare l’approvazione ad oggi, 23 gennaio 2020.

Si tratta del quadro tecnico per la regolamentazione delle attrezzature da gioco che la Romania ha notificato mesi fa alla Commissione europea all’interno della procedura di notifica per i servizi dell’informazione. Nello specifico ha a che fare con le condizioni in cui si svolge l’attività di gioco, requisiti minimi necessari per il loro funzionamento legale e procedure applicabili per lo svolgimento di controlli tecnici su tutte le macchine, le installazioni, i dispositivi, i tavoli da gioco e le altre attrezzature da gioco.

I requisiti tecnici minimi per i controlli sulle attrezzature da gioco stabiliscono il quadro tecnico per la regolamentazione delle attrezzature da gioco in relazione alle condizioni in cui si svolge l’attività, i requisiti minimi necessari per il loro funzionamento legale e le procedure applicabili per lo svolgimento di controlli tecnici su tutte le macchine, le installazioni, i dispositivi, i tavoli da gioco e le altre attrezzature da gioco – per i giochi tradizionali.

Con queste modifiche, il Governo ha l’obiettivo di creare un meccanismo efficace e appropriato per la regolamentazione e il controllo tecnico delle apparecchiature da gioco onde evitare abusi pregiudizievoli per i giocatori e pratiche illegali.

Proteggere l’integrità delle attrezzature da gioco e il loro corretto funzionamento, per tutte le parti interessate: giocatori, organizzatori, autorità.

Tutelare i giocatori da possibili lesioni fisiche.

Garantire le condizioni necessarie per effettuare una verifica del funzionamento delle attrezzature da gioco in modo che sia possibile evidenziare malfunzionamenti e tentativi di frode.

Prevenire l’uso fraudolento delle attrezzature da gioco del tipo slot machine.

Fornire a terzi l’accesso, su base non discriminatoria, alle informazioni pertinenti relative alle attrezzature da gioco soggette ai controlli tecnici effettuati dall’Ufficio rumeno di metrologia legale e da organismi di valutazione della conformità autorizzati dall’Ufficio nazionale per i giochi d’azzardo.

L’organismo nazionale di accreditamento sviluppa schemi di accreditamento specifici sulla base di questo documento.

Lo scopo delle linee guida tecniche è promuovere, stimolare e garantire la concorrenza nel mercato delle attrezzature da gioco e il funzionamento sicuro delle attrezzature da gioco in Romania.

