Roma: vinti 25mila euro alla Lotteria degli Scontrini

Con un acquisto di pochi euro al supermercato di quartiere, un’operatrice che lavora nel settore del turismo, fermo ormai da due anni per l’emergenza sanitaria prima, e per quella internazionale legata alla guerra in Ucraina poi, ha vinto 25mila euro!

“E’ una vincita benedetta!” ha dichiarato la vincitrice quando ha appreso la bella notizia. “In un periodo di magra come quello che stiamo vivendo sono sempre attenta alle offerte e agli sconti proposti dai negozi, come quello in cui ho effettuato l’acquisto fortunato.”

E non è certo l’unico nella Regione, dove ADM ha già attribuito, nel primo trimestre del 2022, quasi 60 premi, di cui cinque da 100mila euro, oltre al premio speciale d 150mila euro nel mese di febbraio.

PressGiochi