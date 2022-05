Roma: chiusura definitiva per una sala scommesse abusiva

Continuano senza sosta, i controlli pianificati dalla Questura di Roma, sulla base di decisioni assunte in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, nelle zone maggiormente interessate

Continuano senza sosta, i controlli pianificati dalla Questura di Roma, sulla base di decisioni assunte in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, nelle zone maggiormente interessate dal fenomeno della movida.

Alle attività di controllo, iniziate già da venerdì mattina e proseguite anche nella giornata di ieri, hanno partecipato anche il Reparto Mobile e gli agenti della Polizia Locale Roma Capitale.

Chiusura definitiva, invece, è stata disposta dal Questore per una attività abusiva di via Cruto, in zona San Paolo dove, gli agenti della Polizia di Stato dell’XI Distretto, venerdì scorso, hanno notificato il provvedimento al titolare dell’esercizio.

A fine di marzo infatti, i poliziotti, nell’ambito di una capillare attività di controllo delle agenzie di scommesse sportive della zona e al fine di arginare il dirompente fenomeno della “ludopatia”, avevano accertato la raccolta abusiva di scommesse per provider internazionali non riconosciuti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato presso l’ attività in questione. Al termine delle verifiche, erano state indagate in stato di libertà quattro persone per aver esercitato la raccolta scommesse senza autorizzazione, con sequestro penale del locale e circa 1700 di sanzione amministrativa.

Nella circostanza, poiché il titolare non era in possesso della prescritta licenza, gli agenti, avevano richiesto al Questore l’emissione del provvedimento di cessazione definitiva dell’attività.

