Rob Gronkowski ritorna per la campagna FanDuel 2024 del Super Bowl “Kick of Destiny 2”

Quest’anno, i giocatori di FanDuel avranno la possibilità di vincere una parte del montepremi di $ 10 milioni di scommesse bonus.

FanDuel, parte del gruppo Flutter, – sito di scommesse sportive online numero uno in Nord America e partner ufficiale per le scommesse sportive della National Football League (NFL) – ha annunciato che il campione del Super Bowl, Rob Gronkowski, si recherà al Super Bowl LVIII per il seguito dell’edizione dello scorso anno “Kick of Destiny 2”.

“Kick of Destiny 2” di FanDuel vedrà Gronkowski a Las Vegas dove tenterà di realizzare con successo un field goal in uno spot pubblicitario dal vivo poco prima del calcio d’inizio del Super Bowl.

Ai giocatori FanDuel verrà offerta l’opportunità di scegliere gratuitamente e scommettere sul tiro del campione tramite l’app FanDuel Sportsbook, con un premio di $ 10.000.000 in scommesse bonus.

PressGiochi