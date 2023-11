Riordino giochi: si costituisce il tavolo di lavoro STS-AGIC

Si è svolta ieri, 29 novembre, a Roma la prima riunione del tavolo di lavoro costituito tra STS-FIT e i concessionari dei giochi pubblici aderenti ad AGIC: IGT, Lottomatica, Sisal e Snaitech.

Il tavolo, che sarà permanente, si propone di individuare i punti di convergenza sul riordino legislativo del gioco tra i quattro concessionari più qualificati sul versante nazionale e i tabaccai –ricevitori che, in qualità anch’essi di concessionari dello Stato, rappresentano la rete di raccolta fisica più professionale e capillare. Nel corso della riunione i partecipanti hanno espresso la massima intesa circa gli obiettivi del tavolo ossia seguire da vicino il percorso della riforma nella sua interezza.

Per quanto riguarda il riordino del gioco on line i partecipanti al tavolo hanno espresso interesse per l’impianto generale e si dichiarano disponibili ad un costruttivo confronto con le Istituzioni al fine di definire gli ambiti di miglioramento. Il tavolo metterà a disposizione il proprio lavoro di analisi e approfondimento per la definizione di regole che assicurino un sistema di gestione e raccolta del gioco pubblico nel nostro Paese capace di contemperare i molteplici interessi coinvolti.

PressGiochi