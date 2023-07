Riciclaggio di denaro. Frosini (IGT): “I risultati regolatori su settori come il gioco rappresentano esempi proficui”

“La normativa europea deve svilupparsi in modo proporzionale alla capacità degli Stati membri di non concepirla come un bavaglio. Bene che si vada verso un law enforcement su temi di

“La normativa europea deve svilupparsi in modo proporzionale alla capacità degli Stati membri di non concepirla come un bavaglio. Bene che si vada verso un law enforcement su temi di questo tipo, l’importante che poi la ratifica di queste norme negli Stati sia agibile. Ci sono alcuni settori, come il gioco, settori quindi regolati, che necessitano di un approccio rigido e i cui risultati della regolazione rappresentano aspetti proficui come ad esempio la riserva statale sui giochi che deriva dalla direttiva europea sull’ordine pubblico e sicurezza.

Questo processo di rinforzo deve proseguire ma fare attenzione a fare in modo che ch opera possa avere agibilità semplici”.

Lo ha dichiarato oggi Giuliano Frosini di IGT partecipando all’evento dal titolo ‘Rafforzare la lotta al riciclaggio di denaro. Le nuove sfide tra normativa nazionale ed europea’ organizzato da The Watcher Post.

