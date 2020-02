Repubblica Ceca: Sazka Group pronto a gareggiare per conquistare la Lotteria Nazionale

Uno degli uomini più ricchi della Repubblica Ceca vuole farsi carico della Lotteria Nazionale e assicurarsi di fare un lavoro migliore rispetto all’attuale operatore.

Il bando di gara per la Lotteria Nazionale della Repubblica Ceca sta per arrivare nel 2023 e la situazione si sta già scaldando. Karel Komarek del Sazka Group sta preparando un’offerta per ottenere la licenza e portarla via da Camelot.

I membri della compagnia milionaria affermano che potrebbero fare un lavoro migliore rispetto all’attuale operatore.“Sazka Group ha un’ottima esperienza nell’acquisire lotterie affermate e renderle migliori” dice il portavoce. “Questo lo posiziona bene per ogni potenziale offerta riguardante la Lotteria Nazionale del Regno Unito”

La Commissione del Gioco pesa molto nella lotta per la lotteria Ceca e dichiara la presenza di molti pretendenti. “Stiamo recensendo i feedback ricevuti da un’importante numero di parti interessate”.

-PressGiochi