Relax Gaming sceglie ancora Starcasinò per l’anteprima mondiale di Galactic Racers

StarCasinò annuncia l’arrivo, in anteprima mondiale, del nuovissimo gioco Galactic Racers del prestigioso provider Relax Gaming: da oggi la slot sarà in esclusiva solo su StarCasinò rendendo il casinò online di Betsson Group il primo al mondo a offrire questa emozionante esperienza di gioco. Infatti, per tutti gli altri mercati internazionali la slot sarà disponibile solo a partire dal 12 dicembre. Ciò significa che gli appassionati avranno il privilegio di immergersi nei mondi futuristici e nelle corse spaziali di Galactic Racers prima di chiunque altro al di fuori del nostro paese. Un’incredibile esclusiva che rende ancora più speciale l’esperienza di gioco sul nuovo sito lanciato pochi giorni fa. Ma le buone notizie non finiscono qui perché StarCasinò si è assicurato, fino al 26 dicembre, l’esclusiva italiana per Galactic Racers. Quindi per oltre due settimane gli utenti di Betsson Group avranno il “monopolio” dell’emozionante avventura spaziale proposta da questo nuovo gioco.

Galactic Racers è un gioco che promette di portare la gaming experience a un livello completamente nuovo. Ambientato nello spazio profondo, i giocatori saranno catapultati in corse avvincenti attraverso galassie lontane, mentre competono per vincere ricchi premi. Il gioco vanta grafica di alta qualità, un gameplay coinvolgente e funzionalità speciali che renderanno ogni giro di rulli un’esperienza indimenticabile. Con una colonna sonora avvincente e simboli tematici ben progettati, Galactic Racers è destinato a diventare un successo tra gli appassionati di casinò.

“StarCasinò continua a dimostrare il suo impegno nel portare ai suoi clienti le ultime novità del settore, offrendo un’esperienza di gioco sempre innovativa e coinvolgente. Galactic Racers si unisce all’ampia selezione di giochi di alta qualità presenti sulla nostra piattaforma, garantendo un divertimento senza limiti e premi entusiasmanti. Siamo per questo lieti di continuare la collaborazione vincente con Relax Gaming, che ancora una volta ci ha scelto come vetrina mondiale del suo nuovo galattico gioco” ha dichiarato Stefano Tino, Managing Director di StarCasinò.

PressGiochi