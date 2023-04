Regno Unito: multa da 316mila £ a TGP Europe

La UK Gambling Commission (UKGC) ha emesso questa mattina a TGP Europe Limited una sanzione per un totale di £ 316.250 per fallimenti nelle misure antiriciclaggio (AML) e di responsabilità

La UK Gambling Commission (UKGC) ha emesso questa mattina a TGP Europe Limited una sanzione per un totale di £ 316.250 per fallimenti nelle misure antiriciclaggio (AML) e di responsabilità sociale. L’azienda con sede nell’Isola di Man, che gestisce una rete white label di 19 siti Web, inclusi i marchi di scommesse sportive di Fun88, 12Bet, BK8 e Kaiyun, riceverà anche un avviso ufficiale e dovrà affrontare condizioni aggiuntive per la sua licenza.

I fallimenti di responsabilità sociale identificati dall’autorità di regolamentazione includono la risposta inadeguata dell’operatore ai clienti che hanno continuato a giocare dopo aver attivato più avvisi di gioco più sicuro.

TGP Europe si è affidata a “interazioni automatizzate” piuttosto che a interventi di assistenza clienti quando sono stati attivati gli avvisi e non è riuscita a valutare “l’efficacia delle loro interazioni” o a prendere in considerazione ulteriori passaggi come le telefonate.

I fallimenti dell’antiriciclaggio riguardano diverse aree, come valutazioni inadeguate del rischio di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. L’operatore non ha affrontato i rischi, compresa la documentazione di identificazione falsa o rubata, né ha svolto un’adeguata due diligence su “transazioni insolitamente grandi”.

Ulteriori violazioni hanno visto anche TGP Europe non considerare e mitigare i rischi di riciclaggio di denaro posti dalle sue “relazioni tra imprese” poiché la società aveva politiche e procedure inefficaci in materia di due diligence condotte prima di stipulare accordi white-label.

Di conseguenza, sono state imposte ulteriori condizioni di licenza a TGP Europe Limited, che richiedono alla società di intraprendere le azioni necessarie per garantire che in futuro vengano eseguiti approfonditi controlli di due diligence.

L’UKGC ha concluso la sua dichiarazione avvertendo: “Questo caso serve a ricordare agli operatori del gioco d’azzardo l’importanza di mantenere solidi protocolli AML e di responsabilità sociale per prevenire potenziali violazioni e proteggere i propri clienti”.

PressGiochi